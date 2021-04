O lume întreagă plânge dispariția prințului Philip al Regatului Unit. Ducele de Edinburgh a murit la 99 de ani, la reședința sa din Castelul Windsor, înconjurat de persoanele care l-au iubit. Înmormântarea soțului reginei Elisabeta a II-a va avea loc sâmbătă, 17 aprilie, iar la ceremonie va fi prezent și prințul Harry, nepotul regretatului suveran. Costă modica sumă de 5.100 de lei.

Prințul Philip a fost unul dintre pionierii campaniilor ecologice menite să salveze planeta, de-a lungul generațiilor, așa că nu este o surpriză pentru nimeni faptul că soțul reginei Elisabeta va primi o „înmormântare verde”, cu o mașină electrică ce va purta sicriul confecționat din lână.

Automobilul ales va fi un Land Rover Defender 130 Gun Bus. Și funerarii aleși, Leverton și Sons, au fost membri fondatori ai Asociației Directorilor Funerali Verzi și au folosit primul vehicul funerar complet electric din Marea Britanie.

Oficialii de la Palatul Buckingham au analizat utilizarea sicriului de 900 de lire sterline pentru ducele de Edinburgh, care a fost unul dintre primele capete încoronate care au evidențiat schimbările climatice în anii 1950.

Compania AW Hainsworth din Leeds fabrică sicrie din lână și are o relație specială cu familia regală britanică. Firma menționată a confecționat uniformele militare purtate de prințul William și Harry la nunțile lor.

În anul 2010, Prințul Philip l-a invitat pe regizorul Thomas Hainsworth să vorbească despre importanța protejarea planetei și a încuraja sustenabilitatea. Într-un discurs, el a glumit:

„L-am cunoscut pe Ducele de Edinburgh în mai multe rânduri. Odată am fost la Premiul Reginei pentru Inovație, unde m-am prezentat și am explicat că sunt în domeniul textilelor. El a răspuns spunând: . Am descoperit o companie care fabrică un sicriu de lână. Sicrie, doamnelor și domnilor”, a declarat Hainsworth, potrivit The Sun.