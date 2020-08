Și-a pus silicoane și acum are probleme. Ioana Grama, declarații după operație: ”Stau pe comprese toată ziua”

Încă din 2013 Ioana Grama a reușit să se remarce pe piața de blog, ulterior de vlogg, totul plecând dintr-o joacă, iar acum s-a transformat intr-o meserie de zi cu zi, aflându-se în TOP 30 cele mai influente bloguri de fashion din Romania.

După ce a devenit mămică, celebra vloggeriță, după cum povestea chiar ea, a intrat într-o depresie postnatală severă, ajungând astfel, de urgență, la medicul psiholog. Poate din acest motiv sau poate și datorită criticilor internauților, în care spuneau că ar fi fost grasă, Ioana Grama a decis să demonstreze că poate slăbi, lucru pe care l-a și făcut.

Numai că a simțit că nu e suficient, așa că a decis că este momentul pentru o operație estetică. Zis și făcut. La scurt timp după naștere, Ioana a trecut prin prima ei operație estetic, și-a făcut o intervenție la nivelul bustului.

Imediat după intervenție Ioana și-a anunțat fanii de pe internet despre operație,dar și cu starea ei de sănătate după intervenția la nivelul sânilor. Ioana le-a mărturisit internauților că, din fericire, lucrurile au decurs așa cum și-ar dorit vedeta.

„Primesc întrebarea dacă simt durere sau cum de pot să îmi ridic mâinile. Nu am voie să-mi ridic mâinile, doar că, din cauza faptului că niciun fel de durere am impresia că pot să fac orice și mi le ridic involuntar, dar eu nu am voie să le ridic”, a spus Ioana Grama la un InstaStory.

În aceeași postare Ioana a povestit că încearcă să se țină de tratamentul dat de medici post-operator, dar că sunt mici probleme pe care le resimte, acestea fiind normale, după părerea specialiștilor care i-au făcut și intervenția chirurgicală.

„Simt doar foarte mare presiune. Astăzi nici măcar nu mai simt cum mă simțeam ieri. Am stat cu comprese toată ziua, am luat medicamentele și azi mă simt mult mai bine. (…) Am impresia că pot să fac lucruri. Pot să le fac, dar nu am voie să le fac, pentru că se deplasează chestiile pe acolo”, a adăugat ea.