Și-a dat demisia din USR, după ce a făcut partidul de râs: cum a fost prins de polițiști

Gruparea politică a lui Dan Barna trece printr-o criză de imagine, după ce președintele unei filiale importante și-a dat demisia din USR. Din păcate, a fost prins de polițiști ”cu mâța-n sac”.

USR a pierdut un membru marcant al partidului pe parcursul serii de joi. Oficialul și-a dat anunțat demisia din gruparea politică după ce a intrat în vizorul poliției și, cel mai probabil, i-a fost deschis dosar penal. Din păcate pentru el, fapta pentru care a fost prins constituie infracțiune.

Este vorba de președintele USR Olt. Numele său este Silviu Cristian Anton și, în urmă cu câteva zile, a fost prins de un agent de poliție la volanul mașinii personale cu permisul suspendat. „Am luat o decizie greșită, pe care mi-o asum în totalitate”, a scris politicianul pe Facebook, ca după câteva rânduri, să încerce să atragă atenția asupra unor circumstanțe atenuante.

Postarea integrală poate fi văzut mai jos, dar există câteva particularități care trebuie reținute. Deși vorbim de un caz penal, iar oficialul USR s-a rezumat la a spune că ”mi s-a deschis dosar”, fără penal, el a ținut să menționeze în postare faptul că ar fi urmat să-și recupereze permisul peste patru, de parcă ar conta la vreun nivel, dincolo de tentativa sa de a îmbuna cititorul. Cu același scop și complet nelegat de gestul său ilegal, a simțit nevoie să menționeze că s-a dus ”să-și ia fetițele de la școală”, doar din acest motiv s-a urcat în acea zi la volan.

În final, a concluzionat relatarea cu ”Am incredere in Politia rutiera ca si-au facut datoria. In aceasta situatie eu am fost cel care nu a respectat legea si vina imi apartine.” Va fi interesant să vedem cum progresează acest caz în momentul în care ajunge la judecată, dacă se va întâmpla acest lucru. Va încerca oare să conteste procesul verbal sau să facă alte tertipuri pentru a evita pata pe cazierul judiciar? Un lucru este însă sigur, nu mai face parte din USR.