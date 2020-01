Cine este și cum arată iubita lui Vlad Voiculescu. Fosta jurnalistă Digi 24 a confirmat relația cu candidatul USR

Noua femeie din viața lui Vlad Voiculescu a recunoscut relația cu acesta. Cine este și cum arată jurnalista de la Digi 24 cu care se iubește politicianul?

Vlad Voiculescu are o relație cu fosta jurnalistă de la Digi 24, care acum a semnat cu Libertatea. Este vorba despre Laura Ștefănuț, care se prezintă drept fostă jurnalistă din cauza faptului că aceasta are „are o relație cu candidatul la primărie Vlad Voiculescu”. Aceasta a scris, în cursul zilei de miercuri, în mediul online, că motivele pentru care va scrie doar la rubrica opinii este statutul amoros pe care îl are.

Conform hotnews.ro, în lumea specializată în domeniul medical, legătura dintre Voiculescu și Ștefănuț nu era o surpriză. Mai puțin cunoscută era, însă, pentru publicul larg. De curând, fosta jurnalistă a publicat în Libertatea un articol cu disclaimer-ul: „Textul care urmează, semnat de Laura Ștefănuț, se înscrie în categoria opiniilor de la contribuitori. Fosta jurnalistă, Laura Ștefănuț, oferă consultanță în domeniile de expertiză pentru „Planul pentr București” al lui Vlad Voiculescu, candidat PLUS la Primăria Capitalei.”

„Momentan, am hotărât să mă retrag din investigații jurnalistice și să scriu pe secțiunea de Opinii. Fiindcă sunt într-o relație cu candidatul la primărie Vlad Voiculescu. Nu am nicio funcție în campania/partidul lui și nici nu am luat vreun ban de la PLUS, dar am luat parte la discuții privind campania, am recomandat experți cu CV-uri impecabile, de care ar trebui să fim cu toții mândri, am contribuit la câteva subiecte care m-au preocupat de-a lungul carierei, cum ar fi mediul și probleme care privesc femeile. Contribuția mea se poate încadra la „consultanță”. Mai mult, împărtășim aceeași casă. În jurnalism, codul deontologic spune că „pentru a evita conflictele de interese, se recomandă ca jurnalistul să nu fie membru al vreunui partid politic”. Centrul pentru Jurnalism Independent spune că „jurnalismul și activitatea politică sunt două meserii incompatibile”

Laura Ștefănuț