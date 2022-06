Sfatul prețios al Mihaelei Bilic pentru părinți. Ce să nu le pună copiilor la micul dejun

Mihaela Bilic, reputat medic nutriționist în România, vorbește despre greșeala cea mai frecventă pe care o fac părinții atunci când le pregătesc celor mici micul dejun. Specialistul pune accent pe nevoia copiilor de a mânca grăsimi sănătoase și de a avea parte de o alimentație corectă. Ce sfat le dă Mihaela Bilic tuturor mamelor.

Când vine vorba de alimentația copiilor lor, românii sunt extrem de atenți să aleagă cele mai potrivite mâncăruri pentru cei mici.

Cu toate acestea, nutriționistul Mihaela Bilic demontează mitul bolului cu cereale cu lapte pe care minorii trebuie să-l consume dimineața, la micul dejun.

Specialistul subliniază faptul că cei mici au nevoie să consume grăsimi, pentru a crește sănătoși și puternici.

„In nici un caz, un copil nu trebuie sa manance dietetic, pentru ca el are nevoie de grasimi atata timp cat este in crestere. Mancatul dietetic este un mancat nesanatos. Grasimea este substratul esential pentru crestere, iar un copil mai degraba trebuie sa manance gras.

Un copil are nevoie de grasime de calitate. Obligatoriu, copiii trebuie sa manance unt, sa bea laptele integral. Nu intamplator copiii prefera cartofii prajiti.

Copiii au nevoie de grasimi pentru o crestere armonioasa. Avem nevoie de grasime pentru a creste, tot ce inseamna sistem nervos la copilului se dezvolta pe baza grasimii, deci este o chestiune de buna crestere.

Nu trebuie sa manance dietetic sub nicio forma, trebuie invatat sa aiba si legume in farfurie. Dulciurile facute in casa nu fac niciun rau daca nu sunt consumate in exces, iar traditionalul orez cu lapte este mai sanatos decat cerealele.

Sunt adepta si promovez gatitul in casa. Dar, sa nu ne facem un obicei, adica nu-I oferim aceasta masa zilnic. O data pe saptamana este mai mult decat echilibrat.”, a spus Mihaela Bilic potrivit fabricatinromania.info.