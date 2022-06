Desertul ieftin și bun recomandat de Mihaela Bilic. Ai nevoie de doar 3 ingrediente

Care este desertul ieftin și bun recomandat de medicul nutriționist Mihaela Bilic. Ai nevoie de doar 3 ingrediente pentru prepararea lui, pe care cu siguranță le ai deja în bucătăria ta. Despre ce rețetă dulce este vorba, vedeți în articolul de mai jos.

Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit că ea însăși duce o luptă cu mâncarea. Astfel, aceasta a dezvăluit, pentru cei care vor să piardă în greutate, un desert foarte sănătos și ieftin.

La 49 de ani, celebrul medic nutriționist are energie și un tonus cum rar se poate vedea. Mihaela Bilic a făcut și o schimbare de look, s-a tuns bob, și și-a păstrat zâmbetul pe buze. Nutriționistul Mihaela Bilic a povestit despre ce mănâncă ea și a recunoscut că și ea duce o luptă permanentă cu mâncarea.

„Toată viața mea m-am luptat cu mâncarea pentru păstrarea siluetei, niciodată nu am putut mânca după pofta inimii. Nu am găsit soluția să mâncăm și cât ne-am dori, și să nu punem kilograme în plus. Eu mănânc o singură masă pe zi. Cei care au arderi rapide sau cei care fac sport pot mânca și 2-3 mese. Dacă vrem să slăbim, gustările nu sunt justificate, cele 3 mese cu două gustări sunt pentru copiii în creștere”, a declarat Mihaela Bilic în emisiunea lui Marius Tucă.