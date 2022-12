Serialul Wednesday de pe Netflix, cea mai bună reclamă pentru România. Cu cât au crescut căutările pentru hotelurile din Bucureşti

Serialul Wednesday de pe Netflix, cea mai bună reclamă pentru România. Căutările pentru hotelurile din București, unde au fost filmate o parte dintre scenele din proiectul cu pricina, au crescut semnificativ. Datele analizate de specialiști arată că „turismul TV” va deveni una dintre tendințele de top din anul 2023.

„Turismul TV”, un nou concept care capătă amploare în mod special în Statele Unite ale Americii, va fi una dintre tendințele de top din anul 2023. Cel puțin, asta arată datele analizate în cadrul unui raport Expedia. Filmele și serialele au devenit o sursă de inspirație pentru turiștii nerăbdători să descopere locațiile în care au fost filmate scene interesante.

În ultima perioadă de timp, filmele și serialele au înregistrat un impact mai mare decât rețelele sociale, în ceea ce privește destinațiile de vacanță. Aproximativ 66% dintre călătoriile organizate la nivel internațional sunt alese în funcție de locațiile prezentate într-un film, serial sau show TV.

Serialul Wednesday poate fi, prin urmare, cea mai bună reclamă pentru România. Producția, regizată de Tim Burton, a fost făcută și în unele locuri din țara noastră. O parte dintre scenele din comedia horror au fost filmate în locuri precum:

„A fost grozav să venim aici, în România. Totul s-a potrivit, în mod ciudat, în universul Familiei Addams. Încercarea de a face România să semene cu Vermontul a fost o provocare interesantă. Am reuşit să găsim multe noi locaţii. În studio, am avut spaţiul necesar pentru a crea platouri. A fost minunat că am putut face acest lucru.

Am avut spaţiu suficient ca să construim exterioare, respectiv să construim oraşul Jericho. Este ca şi cum decorurile ar prinde viaţă, iar asta susţine întreaga atmosferă a serialului”, a spus regizorul Tim Burton.