Serghei Mizil s-a enervat pe Cătălin Măruță, în direct la TV. Gafa vedetei Pro TV

Serghei Mizil a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a participat la rubrica Sosurilor iuți. Vedeta a preferat să răspundă răspicat la întrebări, nu că nu i-ar plăcea să mănânce picant, ci pentru că se declară o persoană directă. Serghei Mizil a vorbit și despre planurile sale profesionale, și anume un nou film în care a fost distribuit în rol de…șef de penitenciar.

Serghei Mizil a spus în emisiunea lui Cătălin Măruță că, pentru el, anul 2021 a fost unul greu pe plan personal, întrucât a trecut prin mai multe pierderi. Amintim că cea mai recentă pierdere, și poate cea mai grea pierdere, a fost sora sa, Donca, în urmă cu o lună.

”Anul ăsta am avut foarte multe înmormântări, am pierdut un cumătru, mătuși, socrul…a fost un an stresant și cu covidul…”, a spus Serghei Mizil.