Scandal în familia Mizil după înmormântarea Doncăi, iubirea lui Nicușor Ceaușescu. Totul ar fi din vina Oanei Mizil

Scandal în familia Mizil, după înmormântarea Doncăi, marea iubire a lui Nicușor Ceaușescu. Fratele ei, Serghei Mizil, s-a arătat extrem de deranjat de atitudinea pe care a avut-o în aceste zile Oana Mizil.

Astfel, Serghei Mizil a fost foarte supărat pe nepoata Oana Mizil, acuzând-o că „intrat cu bocancii în viața lui”.

Oana Mizil a adus în discuție cea mai mare dramă a mătușii ei, și anume, pierderea sarcinii pe care Donca a avut-o cu Nicușor Ceaușescu. Despre acest subiect, familia Mizil a evitat foarte mult timp să vorbească, dar nu de puține ori s-a spus că Donca a fost dusă forțat de către Elena Ceaușescu să avorteze, deoarece soția dictatorului nu suporta ideea unei căsnicii dintre Nicușor și fiica lui Paul Niculescu – Mizil.

Oana Mizil a vorbit despre acest subiect, chiar în ziua în care Donca a fost înmormântată.

„Donca a fost ca și mama mea. Ne-a crescut de când eram mici. Ce să zic, a plecat o parte din sufletul meu. S-a dus și am stat cu ea până în ultima clipă, am ținut-o de mână. Eu, fetele ei și soțul ei. Am stat cu ea cam tot timpul, pentru că de doi ani de zile suferea destul de rău și în ultimele zile chiar am stat lângă ea.

A avut regrete cu acel copil pe care nu a putut să îl aibă. La opt luni i s-a scos bebelușul din burtică, cu prima ei iubire, Nicu. Apoi am apărut noi și soțul ei, care este un om extraordinar și va rămâne în continuare alături de noi”, a declarat Oana Mizil la Prima TV.