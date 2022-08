Serena Williams, premieră după 14 luni de așteptare. Ce a făcut americanca la Toronto VIDEO

Serena Williams, premieră după 14 luni de așteptare. Ajunsă la aproape 41 de ani, pe care-i va împlini luna viitoare, campioana americană a reușit prima sa victorie într-un turneu oficial după mai bine de 14 luni de așteptare. Ea a învins-o în primul tur al competiției de la Toronto pe iberica Nuria Parrizas-Diaz (57 WTA), scor 6-3, 6-4. Serena Williams nu mai câștigase un meci din 4 iunie 2021, la Roland Garros.

Serena Williams, premieră după 14 luni de așteptare. Deținătoarea a 23 de trofee de Grand Slam s-a calificat în turul doi al turneului WTA 1000 de la Toronto după ce a trecut de iberica Nuria Parrizas-Diaz (31 de ani, 57 WTA), scor 6-3, 6-4. Ultima victorie data din 4 iunie 2021, când o învingea pe Danielle Collins în turul trei de la Roland Garros.

În cele 430 de zile trecute de atunci, Serena Williams a mai jucat doar trei meciuri: turul patru de la French Open cu Elena Rybakina, jocul de runda inaugurală de la Wimbledon 2021 cu Aliaksandra Sasnovich, în care s-a accidentat, și cel cu Harmony Tan de la Wimbledon 2022, de care a fost învinsă în trei seturi.

Serena Williams, care va împlini 41 de ani luna viitoare, s-a declarat încântată de faptul că încă poate să joace tenis și vrea să se bucure de fiecare moment.

Cu acest succes, Serena a urcat pe prima treaptă în topul tenismenelor cu cele mai multe victorii pe tabloul principal de la Openul Canadei. Serena a ajuns acum la 35, în timp ce Chris Evert rămâne cu 34. În runda următoare a turneului National Bank Open, Serena va juca împotriva câștigătoarei partidei dintre elvețianca Belinda Bencic (12 WTA, campioană olimpică la Tokyo) și cehoaica Tereza Martincova (73 WTA).

Serena Williams a câștigat de trei ori Rogers Cup: 2001, 2011 și 2013 (după o finală cu Sorana Cîrstea). Campioana americană are cele mai multe trofee de Grand Slam din era Open, 23, ea fiind urmată de spaniolul Rafael Nadal, cu 22 și de sârbul Novak Djkovic, cu 21. Serena a adunat peste 94,5 milioane de dolari doar din tenis, fiind jucătoarea cu cele mai mari câștiguri din istorie. Scoasă din clasamentul WTA după anul de absență, Williams a cotată acum pe locul 407 în ierarhia WTA.

Another year, another Serena win 🙌

🇺🇸 @serenawilliams comes through a tough test in Toronto to advance to Round 2!#NBO22 pic.twitter.com/PGUY5sX10k

— wta (@WTA) August 8, 2022