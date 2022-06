Serena Williams a renunțat de tot la Patrick Mouratoglou. Cu ce antrenor se pregătește pentru Wimbledon

Serena Williams a renunțat de tot la Patrick Mouratoglou. După ce au colaborat vreme de un deceniu, campioana americană și antrenorul francez par a fi rupt toate punțile. Acest lucru s-a întâmplat după ce Mouratoglou a anunțat, în aprilie, că va lucra „full-time” cu Simona Halep. Serena Williams n-a primit prea bine vestea, deși francezul a susținut că a primit acceptul ei pentru acest pas, și și-a ales un alt tehnician pentru revenirea preconizată la Wimbledon 2022.

Serena Williams a renunțat de tot la Patrick Mouratoglou. Câștigătoarea a 23 de turnee de Grand Slam și-a anunțat revenirea pe circuit și participarea la turneul de la Wimbledon. „SW și SW19 (n.r. codul poștal de la Wimbledon). Este o întâlnire. 2022, ne vedem acolo”, a scris americanca pe Instagram.

Serena Williams a rămas fără antrenor din luna aprilie, atunci când Patrick Mouratoglou a anunțat că o va pregăti full-time pe Simona Halep.

„Am vrut să fiu corect cu ea (n.r. – cu Serena) și să nu fiu dezamăgit la finalul carierei mele. M-am dus s-o întreb ce va face. Nu-i era clar. Am întrebat-o dacă vrea să meargă la Roland Garros. Mi-a spus că nu știe. Era cu șase săptămâni înainte de turneu. I-am spus c-o aștept luni la antrenament și că dacă nu vine mă voi considera liber”, a explicat Mouratoglou din culisele despărțirii de Serena.