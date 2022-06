Serena Williams, revenire cu înfrângere la Wimbledon. Ce vrea să facă în continuare VIDEO

Serena Williams, revenire cu înfrângere la Wimbledon. Câștigătoare de șapte ori pe iarba londoneză, fostul lider mondial a ratat întoarcerea pe teren, după un an de absență. Americanca de 40 de ani a fost învinsă în primul tur de franțuzoaica Harmony Tan, după un meci dramatic, scor 5-7, 6-1, 6-7. Serena Williams și-a dezvăluit, la finalul meciului, planurile de viitor în privința carierei de jucătoare.

Serena Williams, revenire cu înfrângere la Wimbledon. A dominat ani de zile tenisul feminin, adunând 23 de trofee de Grand Slam, dintre care 7 doar în competiția de pe iarba londoneză. După fix un an de absență din circuit, americanca de 40 de ani s-a întors la All England Club, dar fără succes.

Serena Williams jucase ultima partidă tot la Wimbledon, fix acum un an, când a abandonat în partida din primul tur. De atunci, ea nu a mai jucat nicio partidă oficială. În plus, ea s-a despărțit și de antrenorul cu care a lucrat vreme de un deceniu, Patrick Mouratoglou. Acesta a preferat să înceapă colaborarea „full-time” cu Simona Halep. Serena a ales să apeleze la un antrenor mai puțin faimos, dar cu care mai lucrase și sora sa, Venus, Eric Hechtman.

Serena Williams a pierdut în primul tur la Wimbledon 2022, în fața franțuzoaicei Harmony Tan (115 WTA), scor 5-7, 6-1, 6-7. . A fost un meci dramatic, întins pe durata a 3 ore și 10 minute, cel mai lung de la această ediție a competiției și al 6-lea cel mai lung meci feminin din acest an.

Serena Williams, care e clasificată abia pe locul 1024 mondial după anul de absență, s-a declarat mulțumită de prestația sa, dar a recunoscut că mental nu a fost 100% în meci.

„A fost o bătălie lungă, dar cu siguranţă că m-am simţit mai bine decât anul trecut, astfel că e un start bun. Cred că fizic am stat destul de bine, dar în unele puncte cheie mental nu am fost la 100%.”, a spus Serena Williams, la finalul partidei, conform wtatennis.com .

Serena Williams n-a dat un răspuns clar referitor la o viitoare participare la Wimbledon. În schimb, fostul lider mondial și-a anunțat intenția de lua startul la US Open, ce va începe pe 29 august.

„După cum am spus și înaintea turneului, o să văd cum mă simt și asta o să-mi influențeze decizia cu privire la viitorul meu pe terenul de tenis. Nu pot să spun dacă a fost ultimul meu turneu de Wimbledon. Nu știu, habar nu am.

Am gestionat bine unele dintre aceste puncte, dar din moment ce nu am câştigat, e clar că era nevoie de mai mult. Am dat tot ce am putut azi şi sunt împăcată cu asta. Fizic m-am descurcat destul de bine. Am avut probleme la ultimele puncte, da, pentru că e un avantaj pentru cel care joacă săptămână de săptămână. Cu siguranţă că voi avea mai multă motivaţie să fac mai bine când voi juca acasă (n.r. – la US Open)”, a mai spus Serena Williams, conform sursei citate.