Șerban Pavlu, atac la Guvernul PSD: „Vorbesc mai prost ca Iliescu și fură mai pe față ca Năstase” – VIDEO

Actorul Șerban Pavlu, cunoscut și pentru rolul din serialul „Umbre”, dă startul campaniei #gatacugluma. El a postat pe Facebook un clip în care atacă în termeni duri guvernarea PSD.

În opinia actorului, e nevoie de mai mult de atât și, se întreabă retoric, ce le va spune copiilor săi dacă societatea civilă nu ia atitudine.

„…eu am râs mult și la aia cu Viorica lângă Iron Man, în poziție de zbor, cu flacăra când îi iese din c#r. Excelentă! Chiar stau și mă gândesc cât de afectați trebuie să fie ăștia când se trezesc așa tăvăliți pe net, cum le crapă obrazul de rușine și nu mai ies din casă câteva zile”

Actorul Șerban Pavlu ironizează glumele de pe net cu PSD și insistă că, totuși, așa nu se poate face nimic. În opinia sa, e nevoie ca oamenii să iasă la vot și să aleagă alți conducători.

„Eu nu mai pot, frate, nu mai pot. Sunt 30 de ani de la Revoluție și noi suntem conduși de niște troglodiți care vorbesc mai prost ca Iliescu și fură mai pe față ca Năstase. Cum e posibil așa ceva!? Eu ce pot să le zic copiilor mei dacă peste 10 ani mă întreabă: Alo, tata, când Dragnea a spus că pe el, și dacă-l condamnă, nu se pune? Ce ai făcut tu ca să nu ne întoarcem din nou în bezna minții și-n izolarea aia de pe vremea lui Ceaușescu? Cum, tată, ce am făcut, am făcut mișto, am făcut meme pe Facebook”