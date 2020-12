Selly și-a divulgat secretul succesului. Tânărul rupe tăcerea: cum a ajuns să fie urmărit de 5 milioane de români

Andrei Șelaru, cunoscut în spațiul public drept Selly, e din Craiova și este urmărit de 5 milioane de români în mediul online. A muncit de mic pentru a ajunge mare, devenind astăzi starul adolescenților, făcând vlog, muzică și film, proiecte sociale și, mai nou, televiziune.

Selly a aflat de platforma Youtube de la profesoara lui de engleză, în perioada 2008-2009, conform declarațiilor sale dintr-un interviu acordat revistei Forbes. Primul său videoclip, numit ”Selly’s Vlog – 10 lucruri despre mine”, a fost încărcat pe Youtube în data de 21 decembrie 2012. În anul 2013, tânărul a primit prima lui cameră video, pe care o descrie și acum drept „o Toshiba obosită”.

Pe 21 decembrie 2017 a fondat grupul muzical ”5 GANG”, odată cu lansarea primei melodii din repertoriul formației, ”Singuri Acasă”, iar pe 27 decembrie 2019 a lansat filmul românesc ”5 GANG: Un altfel de Crăciun”. Drumul l-a dus și înspre televiziune, deși sceptic de cele mai multe ori privind această sferă. A devenit vedetă Prima TV din 1 decembrie 2020, fiind gazda emisiunii ”Selly Show”. Așadar, la baza succesului stă perseverența, dibăcia, o emisiune TV, de unde poți aduna public, munca din mediul online și conținutul pe care acesta îl oferă publicului său.

„De când eram mic am visat să am propriul meu show, de atunci eram fascinat de lumea televiziunii. Între timp, online-ul a luat foarte multă amploare și eu mi-am găsit un loc acolo, însă întotdeauna m-am gândit cum ar fi să îmbin lumile astea. E probabil cea mai grea provocare de până acum pe care am acceptat-o, cu siguranță. Provocarea de a face un show care să funcționeze și să stea în picioare atât în televiziune, cât și în online. Iubesc foarte mult ceea ce reușim să facem la „Selly Show” și momentan lucrurile arată exact cum mi le imaginam eu atunci când am gândit acest proiect”, a spus tânărul într-un interviu pentru Click.