Ce se întâmplă cu Selly, vloggerul preferat de tineri. Radu Herjeu rupe tăcerea: ”A fost o execuţie, clar!”

Forul audiovizual a analizat știrile legate de accidentul vloggerului Selly, ce s-a dovedit a fi o farsă pentru România TV, dat de mai multe posturi de televiziune, precum și emisiunile de la RTV în care s-au făcut acuzații la adresa acestuia.

Subiectul ”Selly” a ajuns în atenția CNA și după aproape două ore de discuții, forul a stabilit și sancțiunile. Astfel că sunt mai multe somații și o amendă de nici 2.000 de euro pentru România TV, postul cel mai ”aspru” pedespsit, notează paginademedia.ro.

De asemenea s-au analizat și burtiere precum, „Prezentator TV, împuşcat de milionarul Selly” ori „A consumat substanţe cu efect halucinogen?”

Așadar, postul România TV a fost amendat cu 7.500 de lei, fiind și stația de la care a pornit tot. De asemenea, Antena 3, Digi 24, Prima TV şi B1 TV au primit somație. De menționat este faptul că posturile ce au primit somație au dat doar știrea cu accidentul fals, iar dintre acestea, numai Antena 3 a rectificat știrea, după ce s-a dovedit că era falsă.

Acest for a discutat situația lui Selly după o serie de reclamații primite, una fiind chiar din partea vloggerului, dar și după o autosesizare a lui Gabriel Tufeanu, membru al CNA.

Mai mult, a mai existat și o propunere de amendă de 50.000 de lei, din partea Dorinei Rusu, dar aceasta nu a trecut la vot. La această ședință a fost prezent și Selly care a și explicat motivul farsei făcute postului România TV, spunând contextul în care a venit aceasta, dar și detalii legate de acuzațiile făcute în emisiunile RTV.

Potrivit acestuia, totul a început cu ”urlete la Selly în casă” sau „picioare în gură cu Dorian Popa”.

„Ştirile respective m-au afectat destul de mult. M-a sunat proprietarul casei în care stau (eu nu eram în Bcucureşti), părinţii şi chiar bunicii. Toţi erau panicaţi pentru că vedeau acele lucruri la televizor“, a declarat Selly, potrivit paginademedia.ro

„Am decis să dau o lecţie televiziunii România TV. Am gândit un scenariu, am făcut un montaj cu „daunele” maşinii şi am trimis clipul pe adresa redacţiei“, a mai spus acesta, potrivit aceleiaşi surse.