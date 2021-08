Selly a primit lovitura la tribunal. Judecătorii au luat decizia definitivă

Vloggerul Selly a rămas fără permis de conducere la începutul lunii mai a acestui an, atunci când a fost prins conducând cu o viteză peste limita legală, mai exact cu 189 km/h pe autostradă.

Deși el a încercat să își recupereze permisul de conducere mai devreme, se pare că demersul său nu a avut succes. El le-a spus fanilor că abia din luna septembrie va putea fi din nou la volan. Între timp, acesta și-a angajat un șofer.

Amintim că Selly a încălcat legislația rutieră în primul an de la obținerea permisului auto. Astfel că în luna mai el a povestit că a rămas fără permis de conducere, însă și-a anunțat fanii că dă examenul ca să-ș recupereze din timp. Însă acest lucru nu a fost posibil în circumstanțele lui.

Selly este urmărit de peste 3 milioane de persoane pe YouTube. El a povestit pe canalul său că își va recupera permisul în luna septembrie.

„Îmi recuperez permisul pe 6 septembrie. Deci nu mă mai întrebați de permis până atunci. Am permisul suspendat 4 luni. Faptul că am dat sala nu m-a ajutat să-l recuperez, pentru că fapta era făcută în primul an de permis, da asta este. Asta e pedeapsa, o merit. Greșeala se plătește. Am avut viteză pe autostradă și acum stau pe bară. Până pe 6 septembrie fratele vostru e cu șofer”, le-a spus Selly fanilor săi, pe InstaStory.