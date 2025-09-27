Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
27 sept. 2025 | 16:10
de Dumitrache Diana

Selena Gomez se căsătoreşte. Pregătirile pentru nunta luxoasă sunt în toi. Marile celebrități care vor participa la evenimentul anului
Selena Gomez și Benny Blanco (Foto: Profimedia)

Ziua mult așteptată a sosit pentru Selena Gomez și Benny Blanco. Cei doi își unesc astăzi destinele în cadrul unei ceremonii spectaculoase, considerată deja „evenimentul anului” în showbiz-ul american. Nunta are loc într-un cadru de poveste, la Hotelul El Encanto din Santa Barbara, California, o locație exclusivistă situată aproape de ocean, care oferă atât facilități de lux, cât și intimitatea necesară pentru un astfel de moment.

Selena Gomez și Benny Blanco, poveste de dragoste cu final fericit

Selena Gomez și Benny Blanco trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape doi ani. La finalul lui 2023, artista a confirmat relația cu celebrul producător muzical, iar în 2024 a primit inelul de logodnă. Astăzi, cei doi fac pasul cel mare, iar tot Hollywood-ul privește cu emoție către evenimentul fastuos.

Pentru această zi specială, Selena a apelat la unul dintre cei mai renumiți organizatori de nunți din SUA, același wedding planner care a lucrat pentru familia Kardashian. Onorariile acestuia pot ajunge la un milion de dolari, un detaliu care confirmă că evenimentul va fi organizat „pe picior mare”. Corturi albe imense au fost ridicate pe proprietatea privată, decorul fiind unul romantic și elegant, menit să creeze o atmosferă de vis.

Invitați de marcă la nuntă

Nunta Selenei Gomez și a lui Benny Blanco va reuni aproximativ trei sute de invitați, printre care se află nume sonore din muzică, film și sport. Printre cele mai așteptate apariții se numără Taylor Swift, prietenă apropiată a miresei, care a ajuns deja în California pentru a-i fi alături. Potrivit TMZ, artista a aterizat pe aeroportul din Santa Barbara sub protecția unor umbrele uriașe, menite să o ferească de paparazzi.

De asemenea, Miley Cyrus și Demi Lovato, alte două mari vedete internaționale, vor fi prezente la nuntă. Lista invitaților continuă cu Travis Kelce, dar și cu distribuția serialului „Only Murders in the Building”, în care Selena joacă alături de Steve Martin și Martin Short.

Pentru a asigura desfășurarea în liniște a ceremoniei, organizatorii au pus la punct măsuri de securitate extrem de stricte. Invitații sunt transportați în secret la locație, tocmai pentru a evita atenția excesivă a presei și a fanilor.

Astfel, ziua de astăzi marchează nu doar începutul unei noi etape în viața personală a Selenei Gomez, ci și unul dintre cele mai strălucitoare evenimente mondene ale anului, cu fast, emoție și o listă de invitați de excepție.

