Drama prin care a trecut Selena Gomez. Celebra actriță a dezvăluit de ce nu poate face copii

Selena Gomez, una dintre cele mai iubite și urmărite femei din lume, a vorbit deschis despre problemele de sănătate care o împiedică să devină mamă. Deși visul ei de a avea copii a fost pus în pericol, actrița și cântăreața explorează alte soluții pentru a-și împlini dorința.

Problemele medicale cu care se confruntă Selena Gomez

Într-un interviu emoționant pentru Vanity Fair, Selena Gomez a vorbit despre provocările pe care le întâmpină în încercarea de a deveni mamă. Actrița a dezvăluit că nu poate duce o sarcină la termen din cauza complicațiilor medicale cauzate de lupus și tulburarea bipolară.

”Nu am spus niciodată asta, dar, din păcate, nu pot duce la termen o sarcină. Am o mulțime de probleme medicale care mi-ar pune viața și pe cea a copilului în pericol”, a declarat ea.

Actrița a fost diagnosticată cu lupus în 2013, o boală autoimună gravă, care a necesitat un transplant de rinichi. În plus, vedeta a vorbit deschis despre lupta sa cu tulburarea bipolară, subiect explorat și în documentarul My Mind and Me, disponibil pe Apple TV+. Aceste afecțiuni au complicat planurile sale de a deveni mamă pe cale naturală.

Își dorește copii, în ciuda dificultăților

Deși a recunoscut că imposibilitatea de a avea o sarcină a fost o sursă de suferință pentru ea, Selena Gomez nu și-a abandonat visul de a deveni mamă.

Într-un interviu anterior pentru Rolling Stone, actrița a povestit despre momentul în care a plâns în mașină, după ce a vizitat o prietenă care încerca să rămână însărcinată, conștientă de faptul că medicația ei face acest lucru aproape imposibil.

Cu toate acestea, Selena Gomez a spus că va găsi o altă cale de a-și împlini visul: ”Acesta este un lucru foarte important în viața mea. În orice mod o să se întâmple să am copii, o să îi am”.

Soluții alternative: adopția sau mama-surogat

În ciuda greutăților, Selena Gomez explorează opțiuni alternative pentru a deveni mamă. Ea a vorbit despre posibilitatea adopției sau a mamei-surogat, fiind recunoscătoare pentru aceste opțiuni.

”Mi se pare o binecuvântare că există oameni dispuși să facă mamă-surogat sau să dea copii spre adopție. Ambele sunt posibilități uriașe pentru mine”, a declarat ea.

Selena Gomez este optimistă și entuziasmată de drumul pe care îl va urma pentru a deveni mamă, chiar dacă va arăta diferit față de ceea ce își imagina inițial.

”La sfârșitul zilei, nu-mi pasă. Va fi copilul meu”, a adăugat artista.

Selena Gomez continuă să inspire milioane de oameni cu forța și vulnerabilitatea sa, arătând că, în fața celor mai mari obstacole, există mereu soluții pentru a-ți îndeplini visurile.

