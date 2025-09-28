Ultima oră
Selena Gomez a strălucit la nunta cu Benny Blanco. Rochia de mireasă, creată de Ralph Lauren special pentru cântăreaţă. Foto
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco la Santa Barbara

Un eveniment așteptat de fanii din întreaga lume a avut loc în acest weekend în Santa Barbara. Cântăreața Selena Gomez și producătorul Benny Blanco și-au unit destinele într-o ceremonie spectaculoasă, care a combinat eleganța clasică cu accente moderne. Deși invitații de seamă și atmosfera festivă au contribuit la momentul memorabil, rochia purtată de Selena a fost elementul care a furat toate privirile.

Rochia Ralph Lauren, piesa centrală a evenimentului

Pentru una dintre cele mai importante zile din viața ei, Selena Gomez a ales să poarte o rochie de mireasă creată special de Ralph Lauren. Confecționată din mătase fină, piesa a impresionat prin simplitate și rafinament. Gulerul înalt, tip halter, era decorat cu flori delicate din dantelă, detaliu care se potrivea perfect cu buchetul alb purtat de artistă.

Un alt element de efect al rochiei a fost spatele gol, ce a adăugat întregului ansamblu un aer proaspăt și modern. Alegerea a demonstrat încă o dată preferința artistei pentru un stil elegant, dar lipsit de exagerări.

Accesorii discrete și un look natural

Vedeta a mizat pe minimalism și în ceea ce privește accesoriile. Ea a purtat cercei cu diamante, iar coafura a constat într-un bob aranjat cu vârfurile ușor ondulate. Machiajul natural și manichiura albă au completat imaginea unei mirese stylish, dar în același timp delicate și rafinate.

Rezultatul a fost o apariție care a cucerit atât invitații, cât și fanii de pe rețelele de socializare, confirmând că Selena Gomez rămâne un adevărat simbol al eleganței.

Ținuta clasică a mirelui

Dacă Selena a ales un look modern și rafinat, Benny Blanco a optat pentru o variantă clasică. Producătorul a purtat un smoking negru Ralph Lauren, completat de un papion. Alegerea i-a conferit un aer sobru și elegant, în contrast cu stilul său de obicei excentric. Alături de mireasa lui, Benny a arătat impecabil, iar cei doi au format un cuplu admirat de toți invitații.

Atmosferă de poveste și invitați celebri

Petrecerea organizată la Santa Barbara a reunit aproximativ 170 de invitați, printre care s-au numărat nume importante din lumea muzicii și a divertismentului. Taylor Swift, cea mai bună prietenă a Selenei, a fost prezentă, alături de Paris Hilton și colegii actriței din „Only Murders in the Building”, Steve Martin și Martin Short.

Locația a fost decorată cu flori, lumini calde și a oferit o priveliște spectaculoasă spre ocean, ceea ce a întărit atmosfera de basm a serii.

Mesaje emoționante pe rețelele sociale

Pe Instagram, Selena Gomez a împărtășit cu fanii câteva imagini de la nuntă, alături de un mesaj scurt: „? 9.27.25 ?”, sugerând data oficială a evenimentului. Răspunsul lui Benny Blanco nu s-a lăsat așteptat: „Soția mea din viața reală”, a scris producătorul.

