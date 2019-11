Șef sub acoperire Live Video pe Pro TV – Ediția de joi, 14 noiembrie

Noul reality show al postului Pro TV, „Şef sub acoperire“, a avut premiera, joi, 12 septembrie, de la ora 21.30, la Pro TV, un experiment social fără precedent, aşa cum îl numeşte postul. Pe 14 noiembrie va avea loc a 9 a ediție a emisiunii.

Șef sub acoperire – ediția a 9 a de joi 14 noiembrie

În ediția de săptămâna trecută, Șef sub acoperire a fost Maissam Murad, unul dintre șefii lanțului hotelier Phoenicia Hotels. Fondată în 1996 cu 2 hoteluri, compania are acum 23 de clădiri și un business de aproximativ 50 de milioane de euro. Maissam Murad are 31 de ani și este implicat în acest business alături de tatăl și unchiul său. În compania sa lucrează deja foarte mulți emigranți libanezi, așa că acoperirea lui Maissam a fost foarte ușor de înțeles pentru colegii săi: este Rashad Eid, un libanez cu mamă din România, care încearcă să se angajeze în firmă.

Deși lucrează de la 15 ani, pentru Maissam s-a dovedit că în acest experiment social fără precedent în România la pus serios la treabă: a facut curățenie în camere, a spălat toaletele și, poate cea mai mare provocare pentru el, a trebuit să se descurce în bucătărie! Dacă în camere a părut că este totul în regulă și descoperea care sunt lucrurile care pot fi îmbunătățite, la munca din curtea hotelului a trebuit să demonstreze că are forță fizică, iar în bucătărie a fost aproape un dezastru când începea să toace castraveții sau să pregătească micul dejun!

Phoenicia este viața lui, un vis devenit realitate

Este tânăr, energic și vrea să învețe toate secretele industriei ospitalității. Scopul: să ajungă la inima clienților săi. Maissam Murad a acceptat să intre sub acoperire în compania pe care o conduce pentru a afla direct de la sursă ce funcționează bine și ce măsuri trebuie să ia pentru a îndrepta lucrurile.

La un moment dat, despre probleme aș fi aflat, dar cu siguranță nu într-un stadiu incipient, ci în momentul când lucrurile ar fi fost mult mai grave. Cât despre povești, având extrem de mulți angajați, sunt sigur că nu aflam sau poate aș fi auzit doar frânturi de poveste, însă fără a simți aceeași emoție ca atunci când interacționezi direct cu oamenii respectivi”, și-a justificat managerul alegerea de a renunța la confortul biroului pentru a coborî printre angajați.

Șef sub acoperire – Episodul 9

Emisiunea Șef sub acoperire, ediția a 9 a, poate fi vizionată în această seară, pe 14 noiembrie, de la ora 21.30 pe Pro TV și mai poate fi vizionată Live Video Online pe https://protvplus.ro. Următoarea ediție a emisiunii poate fi vizionată joia viitoare, pe 21 noiembrie la 21:30 pe Pro TV.