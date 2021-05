Secretul tinereții lui Virgil Ianțu s-a aflat. L-a divulgat în direct, pentru Cătălin Măruță: ”Foarte bine, bravo!”

Virgil Ianțu a fost prezent azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, alături de Andreea Marinescu, cu care a participat la un eveniment inedit.

Virgil Ianțu a fost întâmpinat de Cătălin Măruță care a remarcat despre el că a rămas neschimbat din punct de vedere fizic, în ciuda trecerii timpului.

”Ce faci, dormi în frigider?”, l-a întrebat Cătălin Măruță pe Virgil Ianțu, încă de când a intrat în platou. Virgil Ianțu i-a dezvăluit prezentatorului de la PRO TV care este secretul său:

”Am o viață echilibrata. Cred ca somnul pe care eu mi-l fac si in timpul zilei, dorm aproape zilnic o ora, o ora jumate. Noaptea adorm de pe la 22.00, dar nu se intampla intotdeauna. Am perioade cand fac sport, in ultima perioada mai fac sport si acasa. Ma mai duc la un fotbal, la un tenis, nu fumez”, a dezvăluit Virgil Ianțu, care va avea și un proiect pe canalul său de YouTube, asemănător celebrului său proiect ”Copiii spun lucruri trăsnite”.

”Incep un format nou, tot cu copii, se numeste ”Copii spun”… cu Virgil Iantu, comunicam pe retelele de socializare, o sa avem prima editie pe 1 Iunie. Subscribe pe Youtube la Virgil Iantu”, a mai dezvăluit Virgil Ianțu.