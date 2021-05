De ce nu s-a căsătorit Virgil Ianțu cu iubita lui deși a cerut-o: ”Mi-a lăsat un gust amar”

Virgil Ianțu a fost foarte discret cu viața lui personală. El a vorbit acum despre relația cu fiica lui Jasmina, dar și despre persoana alături de care își împarte viața de 15 ani de zile.

Deși are o familie superbă și o relație de 15 ani cu Roxana Alexandru, Virgil Ianțu nu s-a căsătorit. Se simte împlinit, are o carieră frumoasă, o fată de care este foarte mândru și o iubită care îl completează pe toate planurile.

Într-un interviu recent, Virgil Ianțu a declarat că încearcă pe cât posibil să petreacă timp cu familia lui. El spune că are o relație bună cu Jasmina și se declară cel mai fericit fiind tată de fată.

„Ca în orice familie, suntem ocupați, alergăm și nu ne ajunge niciodată timpul, deși am realizat în ultima vreme că, paradoxal, cu cât mă grăbesc mai puțin, cu atât am mai mult timp. Ce încercăm noi, și reușim, este să petrecem timp împreună. Este extrem de valoros pentru dezvoltarea emoțională a Jasminei și pentru sănătatea întregii familii. Din fericire, am respectat aceste lucruri și mă bucur enorm când văd rezultatele.

„Cu toate toanele perioadei, cred că suntem niște părinți fericiți. A contat mult comunicarea cu ea de când era foarte mică și comunicarea între noi doi, ca părinți. Mulțumim lui Dumnezeu și, bineînțeles, Jasminei că nu avem probleme majore și asta mă face să spun că să fii tată de fată este cel mai frumos lucru din lume!”, a declarat Virgil Ianțu pentru Unica.