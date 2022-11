Secretul tinereții descoperit de Horia Moculescu la 85 de ani: ‘Vă recomand’ (exclusiv)

Horia Moculescu a ajuns la frumoasa vârstă de 85 de ani. Aceasta a împărtășit acum cu fanii elixirul tinereții sale. Celebrul compozitor se simte fantastic la acești ani și susține că există unele lucruri care să îl ajute în acest sens. Cel din urmă a mărturisit ce face pentru a se simți atât de bine. ,,N-aș putea spune că am mers cu cine știe ce așteptări, dar rezultatele mi-au dovedit contrariul”, a subliniat vedeta.

Horia Moculescu este unul din cei mai cunoscuți compozitori de la noi din vremurile apuse. Acesta a făcut piese pentru mari artiști din ,,Epoca de aur”. Fanii săi se întreabă care este secretul tinereții lui.

Bărbatul a ajuns la frumoasa vârstă de 85 de ani și se simte fantastic. El a mărturisit că abia s-a întors de la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, de lângă București. Cel din urmă a subliniat că a găsit soluția pentru a-și păstra energia și optimismul.

„De acum înainte voi merge de două ori pe an la acest Institut, la „Ana Aslan”. Anul acesta, a fost prima dată când am făcut acest lucru, adică am mers și primăvara și toamna. Iar asta a dat rezultate.

N-aș putea spune că am mers cu cine știe ce așteptări, dar rezultatele mi-au dovedit contrariul. În sensul că m-am simțit revigorat, întărit, după fiecare perioadă petrecută acolo. Practic, cam totul din jurul meu a avut un caracter tonifiant”, a precizat Horia Moculescu pentru Impact.ro.