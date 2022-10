Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu. Unde merge la tratament

Clipe dificile pentru Horia Moculescu. Faimosul compozitor se confruntă cu anumite probleme de sănătate, fiind nevoit să urmeze un tratament de recuperare, pentru ca starea lui să se amelioreze. Ce declarații a făcut, recent, fosta lui soție, Mariana.

Fosta soție a lui Horia Moculescu, despre problemele de sănătate ale compozitorului

Mariana și Horia Moculescu au trăit una dintre cele mai intense povești de dragoste din showbizul românesc. Vreme de 11 ani, cei doi au fost extrem de fericiți, însă mariajul a luat sfârșit, în urma unor neînțelegeri ireconciliabile între cei doi foști parteneri de viață.

Horia Moculescu și fosta lui soție, Mariana, au divorțat în anul 2000, împreună având o fiică în vârstă de 32 de ani, pe nume Nidia.

Deși divorțul lor a fost un adevărat scandal, recent, cei doi foști soți au revenit la sentimente mai bune și par să fi îngropat securea războiului.

Mai mult de atât, Horia Moculescu ar fi ajutat-o pe mama fiicei sale cu banii de chirie, iar acum, Mariana Moculescu îl răsplătește pe marele compozitor, cu ajutor financiar pentru tratamentul de recuperare pe care trebuie să-l urmeze.

„Horia o să meargă luna aceasta, câteva zile, la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, la tratament. A mai fost acolo, nu este prima dată! Știu că are anumite probleme medicale, un TBC din tinerețe, care revenise de ceva timp. Sănătatea lui i-a fost afectată foarte mult de fumat, de asta a și renunțat la vârsta de 65 de ani la țigări. A fumat mult în viață asta. Îmi spunea mereu, atunci când vorbeam cu el că fumatul este cea mare greșeală a sa. El a făcut și mult sport la viața lui: atletism, rugby, tenis, înot și ski și asta a reușit să îi mai salveze sănătatea. Îmi zicea mereu să fac mișcare și vreau să îți mărturisesc că de doi ani m-am apucat serios de făcut sport. Totul datorită lui.”, a declarat Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru click.ro.

„Horia este îngerul nostru păzitor!”

Mariana Moculescu a recunoscut că îi poartă o mare afecțiune fostului ei soț, pe care-l consideră îngerul păzitor al său și al fiicei lor, Nidia.

„Mai știu și că Horia are picioarele slăbite. Îl dor foarte tare de aceea merge și greu pe stradă plus că urcă scările la fel de greu. Nidia are mare grija de el, îl iubește enorm. Horia este un bărbat prețios! Îți dai seama ce ne-am face fără el. El ține casa singur…o casă mare de 140 metri pătrați.

Horia este îngerul nostru păzitor, al meu și al Nidiei, pe Pământ. Țin foarte mult la Horia. Noi două îl avem doar pe Horia. El este singura noastră familie, alte rude nu mai avem.

Nici nu vreau să mă gândesc la alte lucrurile mai rele care i se pot întâmpla. Gândesc doar lucruri pozitive, nimic mai mult”, a completat femeia pentru sursa citată.