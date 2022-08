Secretul tinereții Danielei Gyorfi. Motivul pentru care arată atât de bine la 54 de ani EXCLUSIV

La 54 de ani, Daniela Gyorfi nu-și trădează sub nicio formă vârsta. Artista arată chiar mai bine decât în tinerețe și, ne spune aceasta, schimbarea se datorează și felului în care se îmbracă. Daniela are însă un singur off. Ca niciodată, aceasta nu a apucat să se bronzeze, în ciuda faptului că stă mai mult pe litoral.

Secretul tinereții Danielei Gyorfi

Daniela Gyorfi nu a ascuns niciodată faptul că-i place să arate bine și că are grijă să nu se îngrașe. Artista consideră că imaginea sa actuală, care nu-i trădează sub nicio formă vârsta, se datorează și stilului vestimentar, dar și faptului că și-a schimbat culoarea părului, într-o altă nuanță de blond, puțin mai închis.

„Sunt alte timpuri acum, depinde și de culoarea părului, și de cum te îmbraci. În anii ‘90 era altfel, în 2000 altă modă. Acum nu mai sunt atât de blondă, am altă nuanță, mă avantajează și asta”, a declarat artista pentru playtech.ro.

„Sunt albă toată”

În ciuda faptului că vara aceasta a avut foarte multe joburi pe litoral, Daniela Gyorfi nu a apucat să stea nici măcar câteva minute la plajă și nici să intre în apa mării. Dar speră să facă acest lucru la finele lunii august.

„Fac naveta… Mă duc la mare, vin acasă, iar plec pentru că am și alte evenimente. Vara nu ies din țară, cânt doar aici. Din toamnă ne facem și programul extern. Până acum, n-am avut timp nici măcar de-o oră de plajă. Sunt albă toată, ca în niciun an. Nici măcar la solar n-am mai putut merge, n-am mai fost demult. Poate pe la sfârșitul lui august să stăm câteva zile la plajă, sper să prindem și ceva soare. Vin noaptea acasă, apoi iar plec, acesta-i programul meu, n-am ce face. Am și spectacole, cânt și la terase, am și nunți și alte evenimente. Sâmbătă, de exemplu, am cântat la mare, apoi am avut spectacol la Buzău. Duminică am fost la un botez la catolici”, ne-a mai spus aceasta.

Intervenții non-invazive o dată pe an

Altfel, Daniela ne-a mai spus că nu-i genul care să stea toată ziua într-un cabinet estetic. Din contră, artista nu a mai călcat de ceva timp pragul medicului estetician. Singura intervenție pe care și-o face, o singură dată pe an, și niciodată vara, este una non-invazivă, la nivelul feței.

În trecut, din cauza faptului că și-a mărit buzele, artista a avut ceva probleme, din cauza unor gâlme ce-i apăruseră. Din acest motiv, ea a renunțat să-și mai modifice forma și dimensiunea acestora.

„E altceva”

De câteva luni, artista a făcut o schimbare majoră în viața sa. Mai precis, aceasta s-a mutat din apartamentul dublu în care a crescut și-n care a locuit cu mama sa, într-o altă locuință, în zona Corbeanca.