Dieta pe care o ține Daniela Gyorfi de 35 de ani. Secretul prin care își menține silueta

Daniela Gyorfi are un trup tras prin inel. Multe din doamnele și domnișoarele care o urmăresc o întreabă deseori care este secretul taliei sale. Aceasta a făcut sport încă din copilărie și acum adoră în continuare să aibă grijă de organismul și de corpul ei. Totuși, cântăreața de manele ține o dietă specială în care are încredere de 35 de ani. Blondina a împărtășit cu fanii care sunt obiceiurile alimentare pe care le are.

Ce dietă ține Daniela Gyorfi: vedeta a împărtășit secretul cu fanii ei

Daniela Gyorfi este una din cele mai longevive cântărețe de manele de la noi. Aceasta este îndrăgită de mulți români pentru felul transparent și modest pe care îl expune deja de zeci de ani.

E a mărturisit în cadrul unei emisiuni că își dorește să se mențină în formă tot timpul. Blondina a făcut sport toată viața, dar nu ține foarte mult la alimentație.

Cu toate astea, conformația sa indică faptul că nici dacă ar vrea nu ar putea profita prea mult de alimente sau mâncăruri care se digeră greu sau pe care să le consume în cantități mari. Ea mănâncă de toate, dar câte puțin.

Solista are o siluetă de invidiat și reușește să se mențină de ani buni la o greutate care o mulțumește. Momentan, vedeta a povestit că în casa nouă în care abia s-a mutat nici nu are bucătărie. Aceasta mănâncă în oraș pentru încă o perioadă, semn că multe din lucrurile din meniuri nu i-ar schimba semnificativ trupul.

”M-am mutat la casă nouă și nu mi-a venit bucătăria, așa că mănânc ca o divă în oraș. Mă duc la sushi, mă duc la fast-food, mânânc și pizza, cred că am un kilogram în plus. Mie îmi place să arăt bine, cred că fiecare dintre noi ne dorim să arătăm bine”, a declarat Daniela Gyorfi la Xtra Night Show de la Antena Stars.

,,Ne-am mutat deja”

Solista este foarte mulțumită de noua sa locuință. Cu toate astea, mulți se întreabă de ce a ales o zonă destul de zaglomerată. Familia locuiește aproape de Otopeni.