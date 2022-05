Afacerile pe care le-a deschis Daniela Gyorfi în Centrul Vechi. Vrea să dea lovitura în 2022

Daniela Gyorfi este una din cele mai iubite artistei de la noi. Celebra cântăreață nu se bazează doar pe veniturile din muzică, așa că se bucură și de sume bune din dreptul afacerilor pe care le-a deschis în Centrul Vechi. ,,Ne-am dorit foarte mult o schimbare, am simțit nevoia aceasta chiar înainte de pandemie’‘, a subliniat vedeta. Ce mărturisiri a făcut despre afacerile pe care le deține cu soțul ei?

Daniela Gyorfi este una din cele mai iubite artiste de la noi. Celebra cântăreață este plăcută în special pentru transparența ei și caracterul care i-a impresionat pe mulți.

Aceasta nu evită niciun subiect și mereu discută clar cu fanii despre orice. Iată că recent a atins o temă neașteptată în cadrul unui interviu. Vedeta a mărturisit că a făcut o serie de schimbări în ultima perioadă.

De asemenea, solista a declarat că a înțeles dorințele soțului, iar de o perioadă au reușit să deschisă două cluburi chiar în Centrul Vechi din Capitală.

,,Ne-am dorit foarte mult o schimbare, am simțit nevoia aceasta chiar înainte de pandemie. Noi am crezut că pandemia o să treacă în 6 luni sau un an, dar, până la urmă, am spus: „

Dacă nu facem acum pasul, atunci când o îl mai facem?”. Mă bucur mult că a înțeles acest lucru, cum și eu am înțeles la rândul meu dorințele lui. Acum ne-am implicat într-o afacere, am deschis două cluburi”, a mărturisit blondina.