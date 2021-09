Secretul sănătății Sofiei Vicoveanca a fost divulgat. Cum se menține în formă la 80 de ani: ”Nu am medic de familie”

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca a venit azi în emisiunea La Măruță, de la Pro TV. Artista a spus cum se menține în formă la vârsta de 80 de ani.

Sofia Vicoveanca va împlini la data de 1 octombrie 62 de ani de carieră. Artista a rămas însă neschimbată, în ciuda trecerii timpului, mai ales în ce privește ținuta-i impecabilă și vocea inconfundabilă. Aflată la vârsta de 80 de ani, marea interpretă are reguli clare de viață și spune că ceea ce o menține în formă este, de fapt, munca.

”Rețeta la 80 de ani: foarte multă muncă. N-am medic de familie pentru că sunt sănătoasă. Am medici, dar nu de familie. M-am vaccinat, să știi! Una e când ești pe scenă și alta când ești la evenimente, așa m-am sfătuit cu unul din impresari. Nu beau cafea niciodată pentru că am tensiunea oscilantă.

Am încercat o dată să fumez și am crezut că mor și asta pentru că m-a supărat ceva. Dansatoarele mai pipau și am zis să încerc și eu. Nu le am nici cu băutura. Dacă ne întâlnim undeva cu mulți, maximum un păhărel de țuică. În Bucovina sunt multe băuturi.

Eu nu am fost frumoasă și nu m-am bizuit pe ce am văzut în oglindă. Mie mi-a facut bine ca am fost mai dură cu mine. Nu am fost niciodată mireasă. Nu-mi pare rău că n-am fost mireasă pentru că în lumea satului se întreabă dacă a fost mireasa frumoasă și mie mi-a fost frică de asta. Nu mi-a spus nimeni, ci doar așa mi-am zis eu. A fost mai bine așa”, a declarat Sofia Vicoveanca în emisiunea lui Cătălin Măruță.