Secretul siluetei perfecte pe care o etalează Mirela Vaida. Ce face vedeta de la Acces Direct

Mirela Vaida are o viață plină. Vedeta are grijă ca telespectatorii să îi aprecieze fiecare apariție. Aceasta se bucură de trei copii, astfel că le dedică fiecare clipă liberă, însă nu uită de silueta ei! Prezentatoarea de televiziune are câteva secrete pentru a se asigura că se menține în formă.

Mirela Vaida, dezvăluiri despre silueta ei. Ce secrete are

Mirela Vaida se bucură de un corp la care visează multe doamne și domnișoare, revenindu-și spectaculos după cele trei sarcini. Prezentatoarea de televiziune face eforturi imense pentru a se menține în formă. Aceasta pleacă de acasă de la ora 7:30 pentru a duce micuții la școală și a ajunge la sală.

„Gata! Am ajuns la sală! Programul e așa: la 7.30 ies din casă cu copiii. Eu echipată de antrenament, ei echipați de școală. Îi las la poarta școlii și eu plec spre București, 30 km, să ajung la ora de aerobic, cycling, interval, body-pump, etc! Stau 1-2 ore, transpir, alerg, pedalez, apoi fug înapoi 30 km să iau copiii de la școală/grădi și să ne îndreptăm către activitățile lor extracurriculare: pian, fotbal, înot, tenis, etc! Asta se întamplă de 3-4 pe săptămână! Nu, nu e greu! Mișcarea îmi dă o stare super bună, îmi dă energie pentru toată ziua, mă face să mă simt vie, chiar dacă, dupa atâta efort, pe cântar nu se vede niciun gram!”, a zis Mirela Vaida, pe Instagram.

„Îmi petrec cea mai mare parte a timpului așteptând”

Vedeta de televiziune are grijă ca micuții ei să facă tot ce își doresc, astfel că aceasta se asigură că ei ajung la timp la lecțiile de pian sau antrenamentele de fotbal. Mirela Vaida reușește să jongleze cu viața de mămică și cariera de pe micile ecrane în timp ce arată senzațional!

„3 copii cu 3 programe diferite! Asta înseamnă că îmi petrec cea mai mare parte a timpului așteptând, în mașină: să îi duc și să îi iau de la grădiniță și de la școală, dar să nu vă gândiți că au același program! Unul termină la ora 10:50, celălalt la 11:50! Eu aștept în mașină să treacă ora aia! Acum suntem la ora de pian a Carlei, pe care o așteptăm, evident, în mașină, iar apoi mergem cu Vladimir la antrenamentul de fotbal, unde îl așteptăm în… mașină! După toate astea, plec, în sfârșit la muncă, unde drumul aglomerat, semafoarele, eventualele accidente de pe drum, te țin nemișcat în mașină! E bine, totuși, că nu stau afară, în frig! Că se putea și mai rău! Dimineața erau -9 grade! Ce bine e-n mașină.”, a povestit vedeta pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida are un program plin, însă nu uită să își facă timp pentru ea. Vedeta preferă să se trezească dimineața în fiecare zi și să facă sport pentru a avea parte de un trup tonifiat. Aceasta se asigură că îi mulțumește pe telespectatori în timp ce are grijă și de micuții care îi fac fiecare zi mai frumoasă.