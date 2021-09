Ce face Mirela Vaida pentru familia ei, în fiecare weekend. Puține femei sunt ca ea

Dacă de luni până vineri o vezi la Acces Direct, în weekend Mirela Vaida se dedică în totalitate familiei sale și are niște tabieturi clare la final de săptămână.

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune, iar de luni până vineri apare la emisiunea Acces Direct, pe care o prezintă de ani buni. Însă în weekend, frumoasa vedetă, mamă a trei copii, se dedică în totalitate familiei sale și gătește din plin pentru soțul și copiii săi.

Ea a mărturisit într-un interviu că în fiecare weekend gătește patru feluri de mâncare, dar face și curățenie. Ea spune că simte o mare plăcere să facă asta și că se simte foarte bine când membrii familiei sale gustă din preparatele ei, pentru care a robotit toată ziua.

Mirela Vaida e mamă a trei copii, dar prezentatoarea de la Antena 1 spune că nu vrea să se oprească aici și vrea să mai aducă pe lume un copil, până la vârsta de 40 de ani. Ea a spus că s-a gândit chiar și la numele copilului, dacă această mare dorință i s-ar îndeplini.

Mirela Vaida are și o siluetă de invidiat, însă spune că nu face prea multe lucruri pentru ea, deoarece își dedică timpul familiei.

”Nici nu am făcut scopul vieţii mele din mersul la sală. Nu fac nici proceduri estetice, nu am răbdare să mă duc la salon şi să stau acolo. Am fost de câteva ori la masaj, dar m-am lăsat repede. Sunt prea activă şi nu pot sta locului. Am filmările pentru emisiune, plus că merg cu copiii la înot, tobe, vioară, balet, tenis, dansuri, sunt tot timpul în priză. În general fac puţine lucruri pentru mine. Nu-mi pare rău, pentru că mă dedic familiei, casei”, a mai spus Mirela Vaida.