Mirela Vaida, primele declarații despre al patrulea copil. Ce sex vor să aibă, de fapt

Celebra prezentatoare de televiziune Mirela Vaida rupe tăcerea despre al patrulea copil. Vedeta este mai fericită ca niciodată! În vârstă de 39 de ani, blondina este o mamă eroină și curajoasă, în condițiile în care are deja trei copii, dar îl vrea și pe al patrulea. Are deja nume pentru acesta.

Mirela Vaida are o familie frumoasă, formată dintr-un soț care o iubește nespus și trei copii foarte simpatici. Deși viața cu trei prichindei este destul de solicitantă pentru actriță, aceasta mai vrea încă un copil.

Între emisiunea „Acces direct”, de la Antena 1, proiecte de teatru și cântări, frumoasa moldoveancă trebuie să aibă grijă de micuții ei, doi băieți și o fetiță, care nu sunt cei mai cuminți copii din lume. Mirela Vaida a dezvăluit recent că își dorește al patrulea copil!

Vedeta TV are o relație specială cu soțul ei. De-a lungul celor 16 ani petrecuți împreună, Mirela Vaida și-a dat seama cât de frumoasă este viața alături de bărbatul pe care îl iubește și care i-a dăruit trei copilași superbi. Ca în orice căsnicie, prezentatoarea TV spune că au avut loc și certuri în familia ei. Important este că au știut să treacă peste momentele dificile din mariajul lor.

Şi, când mai ai şi trei copii, deja ei devin obiectivul suprem, toate trec mai uşor, supărările sunt mai mici, împăcările, mai frumoase. (…) Noi am evoluat împreună, am construit împreună şi mergem mai departe.”, a dezvăluit celebra actriță.

„Noi comunicăm tot timpul. Viaţa publică şi supraexpunerea m-au făcut ca, atunci când am un moment liber, să vreau să mi-l petrec doar cu soţul, cu familia, nu cu o gaşcă întreagă de prieteni. Noi ne-am spus întotdeauna păsurile, ne-am şi certat, dar ne-am împăcat. Suntem o familie normală, organică, nu e doar lapte şi miere între noi. Cei 16 ani petrecuţi împreună înseamnă şi negocieri, şi compromisuri, a lăsa unul pentru celălalt, a-l înţelege pe cel de lângă tine, a-i lăsa un pic de spaţiu când simţi că are nevoie. (…)

Mirela Vaida este foarte curajoasă. Declară că deja se gândește la al patrulea copil. Visează să aibă o fetiță, căreia i-a ales un nume, o dovadă că vorbește foarte serios despre acest capitol din viața de mămică.

Deși mai vrea un copil, spune că mai așteaptă o vreme, măcar până îl dă pe mezin la grădiniță. Însă, cine știe, cum nimic nu este planificat, s-ar putea să auzim, în viitorul apropiat, că Mirela Vaida este din nou însărcinată.

„Ne gândim des la al patrulea copil, am şi ales nume pentru fetiţa noastră, că fetiţă vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi, am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni şi ne-am dat seama că nu e tocmai uşor. Avem doar o bonă, care e cu noi de 4-5 ani, şi patru copii mici înseamnă patru destine de care trebuie să te ocupi, înseamnă patru personalităţi, patru griji în plus, pe lângă bucurii, evident. Dar am zis că anul acesta îl lăsăm pe cel mic să ajungă la grădiniţă şi mai vedem la anul. Lucrurile astea nu se calculează, cum nu i-am calculat nici pe primii trei. Dacă se întâmplă, suntem bucuroşi. Dacă mă întrebi ce vreau, îţi zic că vreau să mai aştept până la anul.”, a precizat vedeta TV.