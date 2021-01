Secretul siluetei lui Neti Sandu. Ce face, de fapt, pentru a se menține slabă la 62 de ani

Una dintre cele mai longevive vedete ale postului Pro TV, Neti Sandu a dezvăluit secretul siluetei sale. Iată ce face prezentatoarea horoscopului pentru a se menţine în formă chiar şi la cei 62 de ani ai săi.

Neti Sandu prezintă rubrica horoscop din cadrul matinalului de la Pro TV încă de la începuturile postului. Deşi anii au trecut, telespectatorii au observat că vedeta se menţine slabă chiar şi la 62 de ani. Secretul siluetei sale a fost dezvăluit. Mai mult, a recunoscut ce ar dori să schimbe la aspectul său, dacă ar putea.

“Mă uit în oglindă și aș prefera să nu am riduri. Dar nu vreau să fac nimic altceva în afară de ceea de depinde de mine, ce pot controla eu. Să mănânc simplu, să îmi pun niște pad-uri cu apă rece pe ochi ca să fiu mai odihnită. Nu sunt pentru alte modificări. Pot să trăiesc cu mine așa și pot accepta faptul că am îmbătrânit.

Nu știu unde au încăput toți acești 61 de ani, mă simt și tânără și bătrână. Resimt vârsta într-un fel, pe de altă parte nu o văd în toate momentele. Eu mă accept așa cum sunt. Dar dacă cineva vrea să-și facă orice la chip, pe mine nu mă încurcă și nu o să o judec, mă uit doar dacă i se potrivește sau nu. Nu contează. Important e că eu nu simt nevoia să schimb nimic la mine.

Eu pot trăi cu mine așa și nu mi-a spus nimeni că ar trebui să schimb ceva. Înseamnă că și lumea mă acceptă astfel, pentru că de la bun început, eu nu am plecat cu statutul de diva, eu am ceva de spus. Și dacă am ceva de spus, mi se acceptă și ridurile, așa cred. Dar important e ce simt eu”, a declarat vedeta, pentru Viva.