Greutățile prin care a trecut Sofia Vicoveanca. Ce a povestit la Pro TV, i-a lăsat pe toți mască

Se împlinesc 62 de ani de când Sofia Vicoveanca s-a dedicat publicului și a bucurat pe toată lumea cu piesele sale. Interpreta de muzică populară a afișat mereu pe scenă o atitudine pozitivă, dar nu mulți fani știu că s-a luptat cu multe greutăți înainte de a deveni cunoscută.

Sofia Vicoveanca a marcat momentul cu o călătorie emoționantă. Interpreta de muzică populară s-a întors în Cernăuți, în locul în care s-a născut, chiar dacă locuința familiei sale nu mai există. Aceasta a recunoscut că în cele 2 zile în care a călătorit și-a amintit de suferințele mamei sale.

„Legat de această a doua aniversare, 62 de ani de cântec, o prietenă din Iași mi-a făcut o surpriză și am fost în locul unde am văzut lumina zilei. Am fost și la biserica unde am fost botezată. (…) Unde a fost casa este o livadă cu pomi fructiferi.

Nu mai există nimic. Nu aveam 2 ani când ne-am refugiat. Dar în toate acele amintiri din cele 2 zile m-a însoțit jalea mamei mele, ea a îngropat toate lucrurile, tata a plecat la război. (…) Mama m-a pregătit pentru viață.”, a povestit ea la Vorbește lumea.