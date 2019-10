Secretul sacoului controversat purtat de Klaus Iohannis în Japonia. Traian Băsescu nu ar fi purtat niciodată așa ceva

Klaus Iohannis a fost prezent împreună cu soția sa, Carmen, în Japonia, într-o vizită oficială. Președintele României a participat la ceremonia de întronare a împăratului Naruhito al Japoniei, iar evenimentul de marcă s-a desfășurat în cadrul Palatului Imperial, localizat în Tokyo. Tocmai că urma să participe la o astfel de ceremonie grandioasă, președintele a decis să poarte un articol vestimentar deosebit.

Klaus Iohannis a avut o cerință specială, când a venit vorba de sacoul pe care urma să îl poarte la ceremonia regală din Japonia. Articolul său vestimentar a fost unul deosebit, fiind realizat chiar de un designer român, pe nume Alexandru Ciucu. Creatorul de modă este cel la care apelează pentru realizarea ținutelor de la zero, și sacoul purtat în Japonia fiind o comandă specială din partea președintelui Iohannis.

Totodată, creatorul de modă Alexandru Ciucu a lucrat 150 de ore pentru a putea realiza sacoul special al președintelui Iohannis, pe care urma să îl îmbrace la ceremonia deosebită din Japonia.

„Am lucrat peste 150 de ore la întreaga ținută și am acordat atenție maximă fiecărui detaliu. La interior are o etichetă special țesută care amintește de faptul că acest frac este lucrat integral în regim Bespoke în Atelierul de Înaltă Croitorie Alexandru Ciucu special pentru Președintele României. Cămașa aleasă este clasică pentru frac. Are pieptar, manșete din plastron, guler pentru papion. Manșetele sunt duble pentru butoni”, a mai completat designerul .