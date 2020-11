Secretul pentru nu a se aburi ochelarii când porți mască. Ce trebuie să faci, e atât de simplu

Purtătorii de ochelari dintre noi au întâmpinat cel mai probabil o nouă provocare în ultimele: atunci când vă legați masca de față, ochelarii se aburesc instantaneu. Dar nu vă temeți, există câteva trucuri și tehnici pe care le puteți face pentru a evita aces lucru.

Secretul pentru nu a se aburi ochelarii când porți mască

O tehnică vine de la doi chirurgi din Marea Britanie, care în 2011 au scris o lucrare în Annals of the Royal College of Surgeons of England din Anglia, explicând modul în care medicii își păstrează ochelarii să nu se aburească în timp ce efectuează o intervenție chirurgicală în sala de operații. Cel mai bun dintre toate este că necesită doar săpun și apă.

„Imediat înainte de a purta o mască de față, spălați ochelarii cu apă cu săpun și scuturați excesul. Apoi, lăsați ochelarii să se usuce sau uscați ușor lentilele cu un țesut moale înainte de a le pune din nou ”, scriu Sheraz Shafi Malik și Shahbaz Shafi Malik în lucrarea lor. „Acum, lentilele de ochelari nu ar trebui să se aburească atunci când masca de față este purtată.”

Aceștia explică faptul că ceața apare de la vaporii de apă calzi din respirația care se condensează pe suprafața mai rece a lentilei. Cu toate acestea, dacă ochelarii sunt proaspăt spălați cu apă cu săpun, atunci lentila va fi acoperită de un strat subțire de surfactant – o substanță care reduce tensiunea superficială a apei. Acest lucru împiedică formarea de picături mari pe lentilă a vaporilor de apă care condensează, ceea ce poate ascunde vederea și poate ajuta la dispersarea uniformă a moleculelor de apă într-un strat transparent.

Ce alte măsuri mai puteți lua

Puteți utiliza orice tip de surfactant cu săpun pentru a realiza acest lucru, dar se spune că săpunul pentru vase este unul dintre cele mai eficiente. De asemenea, este posibil să cumpărați un spray anti-ceață, pe care înotătorii și scafandrii îl folosesc adesea. Unii înotători chiar își freacă o cantitate mică de scuipat pe ochelari, deoarece lichidul ajută la descurajarea condensului suplimentar, deși nu este clar cât de eficientă (sau plăcută) este această tehnică cu ochelarii și o mască de față.

O altă lucrare din Societatea Americană a Chirurgilor Plastici a recomandat lipirea benzii pe podul nasului, despre care chirurgii susțin că ajută să acționeze ca o barieră între partea superioară a măștii și ochelarii.

Dacă utilizați măști de față care se leagă în jurul spatelui capului, spre deosebire de designul măștilor care se învârt în jurul urechilor, puteți încerca și o altă tehnică. Raportat în Analele Colegiului Regal al Chirurgilor din Anglia, chirurgii DJ Jordan și R Pritchard-Jones recomandă legarea corzilor măștii de față cu o cravată de deasupra urechii și cravată de sus sub ureche în mod încrucișat.

„Această abordare permite o etanșare mai strânsă peste nas și de-a lungul creastei infraorbitale, oprind aerisirea în partea superioară a măștii faciale și formează două„ guri de ventilație ”laterale, permițând aerului expirat să scape”, scriu ei.