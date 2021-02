Secretul pe care Smiley vrea să îl păstreze față de copilul său. Nu te-ai fi gândit ce ascunde artistul cu atâta înverșunare

Smiley este nerăbdător la gândul că în scurt timp își va putea ține fetița în brațe. Până atunci, Smiley face tot soiul de dezvăluiri amuzante în așteptarea marelui moment.

Astfel că artistul a fost invitat recent în cadrul unui podcast realizat de artistul Damian Drăghici unde a fost întrebat ce anume nu ar vrea să afle copilul său niciodată despre el. Răspunsul lui Smiley a fost unul amuzant, iar reacția fanilor a fost pe măsură:

”Cu câte fete am fost înaintea lu’ maică-sa”, a declarat Smiley cu zâmbetul pe buze.

Tot Smiley a mai dezvăluit la altă emisiune că deja au ales numele fetiței lor, însă îl vor divulga pentru publicul larg abia după naștere. Artistul a mai spus și că iubita lui, Gina Pistol, a pregătit totul pentru venirea pe lume a fetiței: cărucioare, scaun de mașină, pătuț, dar și amneajarea spațiului. În plus, cu toate că el se consideră mai neîndemânatic din fire, promite să se mobilizeze atunci când își va lua micuța în brațe.

”Ne-am decis asupra numelui, dar îl divulgăm decât după ce se întâmplă. Deja m-am apucat de sală, să mă pregătesc fizic. Nu am o frică că o să fie fetiță, sunt foarte încântat de treaba asta și abia aștept să o văd, să o cunosc. La ecografie nu are nasul meu, ceea ce e ok, dar abia aștept să văd. Cred că o să fie foarte frumoasă. (…) Profesional urmează foarte multe lucruri. Abia aștept să o țin în brațe, sunt puțin așa emoționat, pentru că nu sunt foarte îndemânatic, dar când vine vorba de lucruri importante mă mobilizez”​, a spus Smiley în cadrul unei emisiuni TV.