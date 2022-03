Secretul oamenilor care au mare noroc la bani. Ce nu țin niciodată în portofel

În general, de fapt așa se spune, banii vin la cei care știu cum să-i atragă. Iar uneori, tot ce trebuie este să știi ce lucruri să ții în portofel pentru a atrage bani. De asemenea, este important să știi ce să nu ții în portofel. Asta dacă vrei să ai cât mai mulți bani în el.

Lucruri pe care să le ții în portofel pentru a atrage bani

Dacă plecăm de la proverbul „banii n-aduc fericirea”, ar trebui să nu ne intereseze ce avem în portofel, având în vedere superstițiile legate de bani. Dar, fără bani, problemele din viață nu se termină niciodată. Lumea funcționează cu bani și toată lumea vrea să facă bani.

Să trecem la subiect și să vedem cum să atragem bogăția și norocul. Mai mult, cum să alegem obiectele cu energii pozitive și cum să le aranjăm pentru un impact maxim.

Este uimitor cum, prin simpla păstrare a unui singur lucru în geanta sau în portofelul nostru, norocul va fi mereu prezent și nu te vei confrunta niciodată cu probleme financiare.

Conform superstițioșilor, în primul rând trebuie să alegi o anumită formă de portofel, adică cu forme regulate și dreptunghiulare. Mai pe românește, unul destul de mare în care să încapă orice ai nevoie, inclusiv talismanele norocoase care atragi bani.

Te poți folosi de arta Feng Shui ca să atragi bani

Și încă ceva, după ce ai găsit genul ăsta de portofel, asigură-te că peste un an mai găsești la același magazin, același model. Superstițiile spun că la un an trebuie neapărat să-l schimbi. Și dacă tot ai găsit un magazin, nu-l schimba, schimbă doar portofelul.. la un an!

Dacă vrei să folosești puterea Feng Shui pentru a atrage bogăția și norocul, culoarea portofelului tău este foarte importantă.

Un portofel negru atrage banii mai ușor

Este o culoare foarte populară pentru portofele și, din fericire, aceasta simbolizează prosperitatea și bogăția. Dacă doriți să avansați în carieră sau să vă măriți averea legată de afaceri, aceasta este culoarea ideală pentru dumneavoastră.

Maro este o culoare ideală pentru portofel

Întrucât maro reprezintă pământul, este o culoare care promovează și încurajează economisirea. Dacă doriți să fiți mai economiști sau să începeți un nou regim de economisire, Maro este o culoare ideală pentru portofel.

Un portofel verde, și gata, vin banii

Se crede că portofelele verzi promovează oportunitățile de venit. Prin urmare, un portofel verde este recomandat pentru antreprenorii care sunt în căutare de idei și noi oportunități.

Citește și: Horoscopul norocului. Singura zodie protejată de Univers, conform lui Nostradamus

Culoarea galben, excelentă pentru un portofel norocos

Galbenul este, de asemenea, o alegere excelentă pentru o culoare de portofel, deoarece este, de asemenea, direct legată de economii. Dacă pur și simplu căutați să vă creșteți averea, galbenul pastel este cel mai bun.

Portofelul trebuie să fie păstrat mereu în ordine și curat

Întregul scop al acestei metode este de a crește spațiul din portofel pentru mai mulți bani. Asigurându-vă că orice obiect inutil este eliminat din portofel, veți încuraja norocul financiar.

Ideea de bază este că, cu cât ai mai mult spațiu, cu atât mai mult creezi un spațiu care să fie umplut cu bani. Prin urmare, este important să vă asigurați că un portofel este lipsit de lucruri precum chitanțe, ambalaje de dulciuri, carduri vechi și alte gunoaie care nu sunt necesare.

Cu cât tu și portofelul tău sunteți mai organizați, cu atât este mai ușor să atragi banii și bogăția pe care ți le dorești.

Depozitarea corectă a portofelului este, de asemenea, de o importanță vitală. Portofelul trebuie să fie plasat acolo unde vă poate servi bine și trebuie să se simtă important și prețuit.

Dacă portofelul tău este „apreciat”, vor exista mai multe șanse de a acumula mai multă bogăție și de a atrage oportunitățile care îți oferă o creștere a finanțelor tale, spune filozifia chineză. Asigură-te că portofelul tău nu este aruncat pe jos, de exemplu pe o masă sau păstrat oriunde fără respectul cuvenit.

Citește și: În ce să-ți investești banii în 2022. Sfaturi de la specialiști

Cum pot să atrag mai multă bogăție în portofelul meu?

Portofelul este locul în care sunt păstrați în principal banii sau cărțile de credit. Puteți contribui la atragerea mai multor bogății prin căutarea unui noroc suplimentar. Acest lucru poate fi realizat prin plasarea a trei monede pe o panglică roșie care este plasată adiacentă casei portofelului dumneavoastră.

În filozofia Feng Shui se crede că persoanele care sunt în mod constant falite sau fără noroc în privința banilor au portofelele dezordonate.

Se spune că unul care este dezordonat contribuie activ la sărăcirea proprietarului său. Bancnotele din portofel trebuie să fie întotdeauna păstrate în ordine, iar folosirea unuia cu compartimente bine organizate este benefică pentru atragerea bogăției.

Întrucât cardurile de credit reprezintă datorii sau bani împrumutați, cu cât o persoană are mai multe carduri de credit, cu atât mai mulți bani este posibil să piardă decât să câștige. În loc de a avea mai multe carduri de credit în portofel, este important să păstrați mai multe bancnote pentru a vă ajuta să atrageți mai multă bogăție.

Concluzie

Faptul că trebuie să avem o anumită ordine în portofel, nu cred că ține de noroc. Ține de cum suntem noi.

Pe de altă parte, poate aceste sfaturi, trucuri și mici superstiții, te vor ajuta să atragi bani mai mulțîn portofelul tău. Dacă reușești, să ne anunți și pe noi.

Până atunci, însă, baftă și mult noroc în a strânge cât mai mulți bani în portofelul tău.