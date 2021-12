Secretul nebănuit al lui Fuego. ‘Omul Crăciunului’ l-a șocat pe Cătălin Măruță: ‘Nu știam asta’

Fuego a reușit să șocheze cu secretul pe care l-a dezvăluit chiar într-un interviu recent. Ce nu a făcut acesta niciodată? Nimeni nu se aștepta la acest lucru din partea cântărețului pe care mulți îl consideră ‘Omul Crăciunului’. Unii fani au rămas dezamăgiți.

Paul Surugiu este unul din cei mai iubiți cântăreți din România și din Republica Moldova. Acesta este adorat în special pentru concertele de Crăciun, fiind pus în categoria artiștilor care împărtășesc spiritul sărbătorilor de iarnă.

Alături de el mai sunt nume celebre precum Ștefan Bănică Jr. și Ștefan Hrușcă, ambii cunsocuți pentru spectacolele uriașe din această perioadă a sezonului rece. Fuego a venit în prim-plan și a spulberat un secret pe care l-a păstrat doar pentru el ani de zile.

Celebrul solist nu a împodobit niciodată bradul, dar cu toate astea notorietatea sa provine tocmai de la piesa ‘Împodopește, mamă, bradul’.

“În perioada mea se purtau globurile de sticlă. N-am împodobit bradul până acum, vă spun sincer. Mereu îl făcea mama sau cine mai era, dar mereu mă uitam la ei cum îl fac. Vreau să duci bradul în platou și Cătălin Măruță să facă un concurs. Tinerii să trimită cele mai frumoase mesaje pentru mama.

Eu cred că mulți tineri sunt plecați peste hotare și mama lor îi așteaptă cu drag, dar de obicei nu prea ajung în țară. Bradul va ajunge la cel mai inspirat telespectator. Am un proiect caritabil care sprijină artiștii bolnavi.

Am reușit în aproape 7 ani să sprijinim aproape 400 de artiști pentru că atunci când eram copil nu mi-a întins nimeni o mână de ajutor. În tinerețe nu a avut nimeni grijă, am avut o copilărie grea, am luat-o de la zero”

Paul Surugiu/Fuego (Sursa: emisiunea ‘La Măruță’ – Pro TV)