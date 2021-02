Secretul mucenicilor moldoveneşti pufoşi şi aromaţi. Reţeta gospodinelor de la țară

Mucenicii moldovenești sunt preparate tradiționale nelipsite de pe mesele românilor cu anumite ocazii. Se pregătesc ușor, doar respectând ingredientele și un secret care îi face de neînlocuit.

Mucenicii moldovenești, rețeta de la țară

Sărbătoare Mucenicilor își are originile în timpuri străvechi. Aceasta s-a transmis de la o generație la alta și continuă să aibă un loc însemnat în tradițiile românilor. Sărbătoare are loc la începutul primăverii și a anului agrar, mai exact pe data de 9 martie a fiecărui an. Odata cu aceasta calendarul creștin amintește și de uciderea celor 40 de mucenici din Sevastia, fiindcă nu si-au lepădat credința. Martirizarea acestora face ca la aceasta dată să fie pomeniți și sărbătoriți conform tradiției.

Astfel că, de la denumirea lor a pornit și rețeta de desert atât de apreciată de români. Se mai numesc pe lângă denumirea de mucenici, sfinţişori, brăduleţi sau bradoşi şi sunt un preparat tradiţional cu o bogată istorie şi încărcătură spirituală. Mucenicii moldoveneşti, pufoşi, rumeniţi în cuptor, bine însiropaţi cu miere şi plini de nucă sunt nelipsiţi în fiecare an de pe mesele românilor.

Mucenicii pot avea forma unor figurine umane, pot fi colăcei în forma cifrei 8, dar pot lua şi forme de albină, pasăre sau brăduţi. Însă, de departe, cea mai întâlnită formă în ziua de azi este cea a cifrei 8. Dacă în trecut mucenicii se făceau dintr-un aluat simplu, de pâine, astăzi ei se prepară dintr-un aluat asemănător celui de cozonaci, ceea ce îi face foarte pufoşi şi aromaţi. Mucenicii se găsesc în comerț, dar ei pot fi preparați și acasă și sunt chiar mai gustoși.

Ingrediente

3 gălbenuşuri;

70 g zahăr;

25 g drojdie proaspătă;

1 esenţă vanilie;

1 esenţă rom;

coaja rasă de la 1 portocală;

1 praf de sare;

250 ml lapte;

120 g unt;

miere, după preferinţă;

nuci măcinate;

Mod de preparare:

Dizolvați drojdia în 50 de ml lapte călduţ, adaugi o lingură de făină şi laşi vasul deoparte 15 minute, să se activeze drojdia.

Mixați apoi gălbenuşurile cu zahărul până îşi triplează volumul. Adaugați vanilia, romul, coaja rasă de portocală, sarea, maiaua, torni laptele şi încorporezi făina. Începeți să frămânţi şi adaugați untul moale, în două tranşe. După ce e încorporat, puneți aluatul într-un castron curat, uns cu puţin ulei. Îl acoperiți şi îl lasați la dospit până îşi triplează volumul.

Împarţi-ți aluatul în 10 bucăţi egale şi modelezi mucenicii în forma cifrei 8. Îi puneți într-o tavă cu hârtie de copt şi îi mai lasați la dospit 15 minute.

Trebuie copți la 180 °C, 20-30 de minute, până se rumenesc uşor.

Dupa ce îi scoateți din cuptor, apoi puneți miere şi nucă măcinată, după gust și pot fi serviți.