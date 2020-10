Secretul Minodorei s-a aflat. Cum a slăbit 40 de kg: ce a înghițit pentru tăierea apetitului

Minodora a reușit să-și schimbe total viața! Cunoscuta cântăreață a reușit să slăbească 40 de kilograme, iar acum arată și se simte de invidiat. Ce eforturi a făcut pentru a putea ajunge la formele dorite? Solista a împărtășit secretul cu toată lumea. Ce a folosit se află acum și la farmaciile de la noi.

Cunoscuta cântăreață de muzică de petrecere a slăbit 40 de kilograme! Aceasta a mărturisit tuturor cum a reușit să facă acest lucru pentru ca cei care vor să-și schimbe viața să încerce „tratamentul” minune al acesteia. Solista a recomandat tuturor să aibă răbdare și să fie sârguincioși, tocmai pentru că ea a scăpat de surplusul nedorit într-un an și jumătate, nu peste noapte. Vedeta a susținut că i-a fost greu în privința unui nou stil alimentar tocmai pentru că ea este gurmandă, iar poftele ei au fost cu greu potolite. Cu toate astea, a reușit să-și taie din dorințe cu ajutorul unor picături.

„M-am dus la operație. Și în cabinet, am insistat să nu fiu foarte slabă. Am zis că nu-mi doresc 50 de kilograme. Mi-a lăsat stomacul puțin mai mare decât este normal. Am slăbit 19 kilograme, după care am pus la loc. Mâncam nonstop, chiar dacă aveam stomacul tăiat”, a povestit Minodora, pentru Viva. Greutatea cântăreței a fost mereu un subiect delicat pentru ea, mai cu seamă că mereu a fluctuat. Aceasta a slăbit de multe ori, dar într-un timp relativ scurt punea la loc surplusul.

,,Pe mine m-au ajutat picaturile Apetit Block sa mananc mai putin si sa slabesc 40 kg. De cand am inceput sa iau aceste picaturi pur si simplu nu am putut sa mai mananc. Nu mai simteam nevoia sa consum sucuri acidulate, dulciuri si ma saturam cu un sfert din mancarea pe care o aveam in farfurie. A fost simplu sa slabesc pentru ca nu am simtit ca urmez o dieta. Am aflat de aceste picaturi de la o cunostinta din Italia care mi le cumpara si mi le trimitea in tara. Dupa ce am declarat numele acestor picaturi la rugamintea urmaritorilor mei de pe facebook, am vazut ca le-a adus o farmacie la noi in tara si am inceput sa mi le achizitionez direct de la ei”

