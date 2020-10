Cum arată Minodora după ce a slăbit. Cele mai noi imagini cu artista i-au uluit pe fani

Minodora a recunoscut că a avut mari probleme cu greutatea și a ajuns și la spital din această cauză. Dar acum vedeta este fericită că a mai slăbit, ajungând să arate ca atunci când avea 19 ani.

De curând Minodora povestea cum a ajuns să apeleze la medici, după ce a ținut tot felul de diete. Sătulă de dietele care nu o ajutau mai deloc, a decis să apeleze la un medic pentru o operaţie de micşorare a stomacului.

“M-am dus la operație. Și în cabinet, am insistat să nu fiu foarte slabă. Am zis că nu-mi doresc 50 de kilograme. Mi-a lăsat stomacul puțin mai mare decât este normal. Am slăbit 19 kilograme, după care am pus la loc. Mâncam nonstop, chiar dacă aveam stomacul tăiat”, a povestit Minodora, pentru Viva.