Secretul Mihaelei Bilic pentru a avea cea mai fragedă carne. În ce o pune la fezandat

Mihaela Bilic vine cu un nou sfat culinar. Celebrul nutriționist a dezvăluit o metodă inedită de fezandare a cărnii, la care puțini s-ar fi gândit. În ce o pune, de fapt, la fezandat și cât trebuie ținută pentru a căpăta un gust perfect.

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști de la noi din țară. Se bucură de un succes formidabil, după ce a devenit tot mai influentă în mediul online, unde face furori cu sfaturile pe care le oferă internauților în materie de sănătate și mai ales de slăbit.

De data aceasta, specialistul a vorbit despre o practică interesantă despre frăgezirea cărnii. Medicul nutriționist a dezvăluit cum ar trebui să marinăm, de fapt, porcul, astfel încât să fie gustos și să se rupă în gură.

Mihaela Bilic spune că avem nevoie de un singur ingredient și condimente la algere, pentru că nu în ele constă secretul. De fapt, toată treaba o face iaurtul natural, fără nicio aromă. Medicul este de părere că face minuni în cazul cărnii și îi dă un gust special.

Tot ce trebuie să faci este să iei un iaurt, de preferat de calitate, și să îl amesteci cu câteva condimente, după gust. Mihaela Bilic a optat doar pentru cajun, care este, de fapt, un amestec de boia, chilli și chimen.

Mihaela Bilic a explicat că, după ce este gata amestecul, fiecare bucată de carne se trece prin el. Ideea este să fie acoperită complet, astfel încât gustul să intre tot mai bine în fiecare parte.

Astfel, carnea se lasă acoperită de iaurt cel puțin 12 ore sau chiar peste noapte. Mihaela Bilic spune că iaurtul este acid, are calciu și bacterii lactice, motiv pentru care va face un proces suplimentar de predigestie a proteinelor pe care le conține carnea.

„Ce trebuie să facem ca friptura la grătar să iasă fragedă și gustoasă? Secretul nu stă în condimente, ci în fezandare, dar înseamnă să o lăsăm măcar 12 ore în contact cu un mediu acid. Mulți folosesc zeamă de lămâie, oțet, vin. Eu, însă, o să vă arăt un ingredient secret: iaurtul. Are și aciditate, are mult calciu și are și bacterii lactice, care fac un proces suplimentar, pentru că avem nevoie de această predigestie a proteinelor”, a explicat Mihaela Bilic.