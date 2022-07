Secretul lui Tudor Gheorghe pentru a se menține în formă la 77 de ani: „Nu-mi permit să leșin” EXCLUSIV

La 77 de ani, Tudor Gheorghe a vorbit cu impact.ro despre metoda sa specială pentru atingerea unei condiții fizice impecabile. „ Eu mă consider un om serios, nu o vedetă. Ca atare, nu-mi permit să leșin după două melodii, pe scenă, ca să zic așa!”

Tudor Gheorghe, unul dintre cei mai îndrăgiti cântăreți, compozitori și actori români ai ultimelor decenii, împlinește în chiar prima zi a lunii august 77 de ani.

Impact.ro a încercat să afle puțin mai devreme cu ce gânduri întâmpină această zi specială și care e rețeta personală pentru succesul care stă în spatele muncii deosebite pe care o depune.

„Rețetă? Nu cred că am așa ceva! Însă, prefer să pun accentul pe muncă și seriozitate. Și mai există încă un amănunt. De două ori pe an, o dată vara, o dată la sfârșitul toamnei sau la începutul iernii, merg la Techirghiol. Î

El admite, în stilul său inconfundabil, că în acest fel își păstrează condiția fizică, una aparte care-i permită să susțină cu lejeriotate show-uri care se întind și pe durata a două ore, în fața unor săli arhipline.

„Un actor care se respectă, își respectă nu doar meseria, ci și condiția fizică personală. Trebuie să ai o anumită condiție fizică pentru un spectacol serios. Eu mă consider un om serios, nu o vedetă.

El a adăugat că în această perioadă a anului nu își organizează niciodată spectacole:

„Vara, omul și mintea lui nu au timp de spectacole. De un anume fel de spectacole, ca să fim mai bine înțeleși! Lumea se odihnește!

Or, eu am nevoie în spectacolele mele de oameni care gândesc! Și atunci, le amân. Pe de altă parte, am urmărit seria de spectacole de pe Litoral din această vară. Aceleași povești răsuflate de ani buni! Niște șușanele!”.