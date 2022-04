Secretul lui Nicole Cherry pentru o siluetă perfectă. Ce face artista în fiecare zi

Nicole Cherry arată fantastic după prima sarcină. Aceasta și-a revenit spectaculos, iar după câteva luni de pauză a revenit pe marile scene și la evenimente. Vedeta a povestit tuturor care a fost metoda pentru a reveni la silueta armonioasă cu care era obișnuită. Mulți dintre cei care o iubesc se așteptau ca ea să-și ia o pauză mai mare de la concerte, dar se pare că nu a fost nevoie. Ce face zi de zi?

Nicole Cherry a născut în urmă cu șase luni, iar de atunci viața ei arată total diferit. Tânăra în vârstă de 23 de ani este într-o formă de invidiat, a revenit pe scenă și spune că viața de mămică este fantastică acum, după ce fiica ei a scăpat de perioada colicilor.

Nicole a revenit la silueta cu care și-a obișnuit fanii, lucru pe care l-au văzut recent cei prezenți la reprezentația sa de excepție de la Romexpo. Solista a afișat la eveniment un trup bine tonifiat și o talie de viespe.

Majoritatea doamnelor și domnișoarelor au întrebat-o pe rețelele de socializare care este secretul ei, iar cea din urmă nu a ezitat să le răspundă. Cântăreața a oferit mai multe detalii despre rutina ei de îngrijire după ce a devenit mamă.

Desigur că bruneta are o dietă echilibrată, face exerciții fizice alături de un antrenor care o sfătuiește, dar mai ales face un masaj special cu bețe de bambus. ,,Mă pregătește pentru vară”, afirma vedeta într-un story din cadrul unei ședințe.

Vedeta nu s-a ferit să vorbească deschis despre problemele pe care le-a întâmpinat în sarcină, dar și după ce a născut. Ea nu s-a simțit extraordinar în primele luni, iar după ce a venit micuța pe lume nu a putut deloc să se odihnească.

,,Ne încărcăm cu multă răbdare. Și-au făcut apariția colicii. A fost agitată toată noaptea, ea m-a serbat de la 12 noaptea. Tot primeam mesaje.

Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu m-am bucurat de fetiță, nașterea a fost frumoasă, nu am avut niciun fel de problemă. Nu am mai simțit nimic, am privit-o și a trecut tot.

Mă ajută Florin foarte mult, mă așteptam să fie grijuliu cu noi, știam cum e cu pisica, mereu am comparat cu chestia asta. O divinizează, vrea să mă ajute. Seamănă cu el. E 100% fata lui tata, dar eu mă bucur”, a povestit aceasta în urmă cu ceva timp.