Cu ce probleme s-a confruntat Nicole Cherry după ce a născut. Singura piesă pe care doarme fetița

Nicole Cherry a povestit fanilor care sunt problemele cu care s-a confruntat după ce a născut. Celebra cântăreață are o fetiță minunată care a împlinit 4 luni. Solista a avut astăzi prima apariție televizată după ce a adus-o pe lume pe Anastasia. Tânăra a fost foarte transparentă și a mărturisit că viața de mămică este grea. ,,A fost greu, foarte greu. Acum am descoperit cât de rea sunt”, a subliniat solista.

Nicole Cherry este una din mămicile tinere din showbiz-ul românesc. Aceasta a surprins pe toată lumea cu vestea că așteaptă un copil, iar acum fanii abia se obișnuiesc cu ea în rolul de mamă.

Vedeta a avut astăzi prima apariție televizată după ce a născut. Ea aproape și-a revenit la silueta de dinainte de a rămâne însărcinată, dar cu toate astea mai dorește să dea jos încă 3 kilograme.

Nicole a povestit că a trecut printr-o perioadă grea, mai cu seamă că a aflat că nu rezistă prea bine fără orele de somn pe care Anastasia i le-a furat în special în perioada colicilor.

Cu toate astea, bruneta s-a descurcat de minune pentru că alături de ea a fost mama sa care nu a scăpat-o din ochi. De asemenea, cu această ocazie a ținut să îi mulțumească mult celei care i-a dat viață pentru tot sprijinul, realizând acum cât de greu este să crești un copil.

Mai mult decât atât, solista a recunoscut că micuța ei a făcut o pasiune pentru recenta piesă scoasă de Andra Măruță, mărturisind că doar pe aceste acorduri adoarme imediat.

,,Au fost 4 luni intense și cu de toate. Am scăpat de colici! A fost greu, foarte greu. Acum am descoperit cât de rea sunt de somn. E greu tare să nu dormi atât. Am reușit să țin totul sub control pentru că a fost mama.

Acum înțeleg de ce e diferența de 6 ani dintre mine și sora mea. Acum am înțeles de ce! Ar trebui să îi fac statuie mamei, e o eroină. Fiica mea adoarme pe melodia Andrei Pas cu pas, nu o mai suport.

Până la botez cred că o să i spunem să o excludă din repertoriu. Va fi creștinată prin luna mai. Am slăbit ușor pentru că nici nu am luat multe kilograme. Vreau să mai dau jos vreo 3 kilograme’’, a mărturisit Nicole Cherry în emisiunea ,,La Măruță”.