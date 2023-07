Secretul lui Marcel Ciolacu s-a aflat. Ce face premierul României în timpul liber, aşa nu ţi-l închipuiai: „Momente private” EXCLUSIV

Marcel Ciolacu, actualul premier al României, este un mare amator de muzică lăutărească veche. Cel puțin asta susține unul dintre concitadinii acestuia, Ionel Tudorache, cel supranumit și „Fărămiță”, unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați interpreți ai muzicii de gen.

Ionel Tudorache, acordeonistul care va împlini peste două săptămâni 70 de ani, și care e originar din Buzău, orașul în care s-a născut și Marcel Ciolacu în urmă cu aproape 56 de ani, spune că a avut ocazia de a-l întâlni pe actualul demnitar în mai multe rânduri.

Pe de altă parte, cel care s-a lansat în lumea muzicii de petrecere mânuind acordeonul ca puțin alții, spune că a trebuit să renunțe la vechiul său aliat.

„În ultimii ani a trebuit să renunț la a mai cânta la acordeon. Am niște probleme de sănătate și acordeonul a devenit prea greu pentru mine. Pur și simplu, nu-l mai pot ține. Așa că, de voie, de nevoie, am renunțat la prezența lui și cânt doar din voce!”.

Cât mai continua s-o facă? Nici el nu știe! „Cât o mai vrea cel de Sus! Un an, doi, zece, habar nu am! E genul de întrebare la care nu prea ai cum să scoți un răspuns, fiindcă nu depinde doar de tine! Dar, cât or mai fi, o voi face doar cu plăcere!”, sună părerea sa personală a celui care a reușit în anul 2000 performanța ca una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, „La Chilia-n port” să fie introdusă și în ecranizarea peliculei „Cel mai iubit dintre pământeni”, regizată de Șerban Marinescu în 1992-1993, după volumul omonim al lui Marin Preda.