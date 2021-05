Secretul lui Ion Țiriac a ieșit la iveală. Ce deține, de fapt, lângă București. Puțini români știu asta

Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați oameni din România. Fostul jucător de tenis are o evere estimată la 1,7 miliarde de dolari.

Secretul lui Ion Țiriac a ieșit la iveală

Puțini sunt cei care știu că miliardarul are o casă ascunsă în apropiere de București. În timp ce în Capitală are un penthouse cu o suprafață de 2460 mp în cadrul complexului rezidențial Stejarii pe care l-a construit în Pădurea Băneasa, fostul tenismen are o locuință și în apropiere de oraș, acolo unde se retrage adesea.

El deține un penthouse cu o suprafață de 2460 mp în cadrul complexului rezidențial Stejarii, „pitit” în Pădurea Băneasa. Nu e un loc pentru muritorii de rând, Simona Halep având tot aici o locuință. Ea se și antrenează uneori în sala de sport din incinta complexului.

Un dormitor din penthouse-ul deținut de Țiriac în Băneasa are nu mai puțin de 100 de metri pătrați, iar una dintre băi, 250 mp.

Nici patul nu este unul modest. Are 16 metri pătrați și este tapițat cu piele de elefanți. În casa lui Țiriac există marmură de cea mai mare calitate, iar încălzirea este prin pardoseală. Curtea interioară are piscină, iar condițiile din complexul din Băneasa sunt superioare.

Nici la capitolul mașini Ion Țiriac nu se dă înlături. El are o colecție impresionantă în care a investit multe milioane de euro. Mai mult, Țiriac este singurul om de faceri din România care deține o companie aviatică privată.

Flota este compusă din trei aeronave și un elicopter, are o bază fixă și un terminal propriu. Cel mai performant avion existent în România este a lui Țiriac, un Bombardier G5000, pcare a costat 30 de milioane de euro.

Ion Țiriac și-a mărit averea în pandemie

Ion Țiriac este probabil printre puținii români care și-au mărit averea în pandemie. Topul Forbes actualizat specifică faptul că Ion Țiriac are o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, asta în timp ce la finalul anului 2019 era mai „sărac” cu 200 de milioane de dolari.

Ion Țiriac rămâne pe locul doi în topul celor mai bogați sportivi sau foști sportivi. Primul loc îl ocupă Michael Jordan, cu o avere de 2,2 miliarde de dolari.

În prezent, Ion Ţiriac ar avea, în 2021, 1,5 miliarde de dolari. Potrivit profit.ro, averea a fost calculată și ținând cont de valoarea acțiunilor și a altor active pe care le are până în 15 ianuarie 2021. În 2020 averea lui Țiriac a crescut cu aproximativ 300 de milioane de dolari, față de anul precedent.