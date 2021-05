Secretul lui Florin Ristei, dezvăluit de Bodo la Neatza. Ce a spus în direct, la TV, despre colegul lui Dani Oțil e genial

Formația Proconsul a venit în această dimineață la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani. El a vorbit despre faptul că formația sărbătorește în această lună 22 de ani existență, dar a dezvăluit și un moment legat de Florin Ristei, care l-a impresionat nespus pe celebrul artist, Bodo.

Depănând amintiri din activitatea formației Proconsul, Bodo a dezvăluit și un episod ce îl are în centru pe Florin Ristei, pe atunci având o vârstă mult mai fragedă. Bodo a spus că, în timp ce se aflau la studio pentru a trage niște piese, l-a întâlnit și pe Florin Ristei, care l-a marcat cu profesionalismul lui.

”În urma cu multi ani, cand am mers sa tragem niste piese, am tras eu, a tras Miki de la K-pital. Era și Florin (n.red. Florin Ristei), era mult mai micuț atunci. Florin m-a socat cu profesionalismul lui. Desi a cantat foarte bine din prima, el a tras din nou si canta din ce in ce mai bine”, a spus Bodo despre Florin Ristei .

Tot artistul a ținut să precizeze și că Proconsul împlinește 22 de ani de existență, dar și despre proiectul soției sale, Loredana, un ONG dedicat copiilor.

”Sarbatorim 22 de ani de Proconsul, vom face un spectacol in luna mai, in acest sens. Loredana (n.red. soția lui) s-a apucat de o chestie foarte tare, și anume, un atelier de joaca, deschis intr-o fosta discoteca, e un ONG pe care l-a infiintat. Noi functionam in acest proiect din donatii si au fost multi oameni care au donat pentru această cauză”, a spus Bodo de la Proconsul în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Loredana a devenit soția lui Bogdan Marin, alias Bodo, la data de 30 ianuarie 2009. Bodo este tatăl a doi băieți superbi și talentați: Daniel, în vârstă de opt ani, și Filip, de nouă ani. Micuții sunt frați și au fost adoptați de artist împreună cu actuala lui soție, Loredana Marin. Bodo mai are un fiu din prima căsătorie, stabilit în Statele Unite ale Americii.

“Noi ne-am dorit tare mult să schimbăm destinul unui copil. Aveam în casă și căței și papagali, o grămadă de animale și ne-am gândit că e normal să schimbăm destinul unui copil. Am pornit demersurile și nu a fost deloc ușor. Un an de zile am avut porți închise pe toate părțile, nu am găsit nicio oportunitate. După un an și jumătate, Dumnezeu ne-a orientat către Oradea și acolo, în loc de unul, am găsit doi frățiori, care nu puteau fi despărțiți la vremea respectivă și pe loc am acceptat să-i luăm pe amândoi, cu drag”, spunea Bogdan Marin în cadrul emisiunii “Sinteza Zilei” de la Antena 3, în urmă cu câțiva ani.