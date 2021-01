Secretul lui Bill Gates a ieșit la iveală. Ce a făcut în America, de fapt, în ultimii ani

Bill Gates, a patra cea mai bogată persoană din lume și un ”tocilar” auto-descris, cunoscut pentru abilitățile sale de programare, a cumpărat în secret 242.000 de acri de teren agricol în SUA – suficient pentru a-l face cel mai bun proprietar privat de terenuri agricole din America.

Secretul lui Bill Gates a ieșit la iveală

După ani întregi de rapoarte că achiziționa terenuri agricole în locuri precum Florida și Washington, The Land Report a dezvăluit că Gates, care are o valoare netă de aproape 121 miliarde de dolari, potrivit Forbes, a construit un portofoliu masiv de terenuri agricole în 18 state. Cele mai mari terenuri ale sale se află în Louisiana (69.071 acri), Arkansas (47.927 acri) și Nebraska (20.588 acri). În plus, el are o participație la 25.750 de acri de teren tranzitoriu de pe partea de vest a orașului Phoenix, Arizona, care se dezvoltă ca o nouă suburbie.

Potrivit cercetărilor The Land Report, terenul este deținut direct și prin entități terțe de Cascade Investments, vehiculul personal de investiții al lui Gates. Alte investiții ale Cascade includ compania de siguranță alimentară Ecolab, distribuitorul de mașini second-hand Vroom și Canadian National Railway.

Bill Gates, proprietar al mai multor terenuri

Deși poate fi surprinzător faptul că un miliardar tehnologic ar fi, de asemenea, cel mai mare proprietar de terenuri agricole din țară, aceasta nu este singura incursiune a lui Gates în agricultură. În 2008, Fundația Bill și Melinda Gates a anunțat subvenții de 306 milioane dolari pentru a promova agricultura sustenabilă, cu randament ridicat, în rândul micilor fermieri din Africa subsahariană și Asia de Sud. Fundația a investit în continuare în dezvoltarea și proliferarea „super-culturilor” rezistente la schimbările climatice și la vaci de lapte cu randament mai mare. Anul trecut, organizația a anunțat Gates Ag One, o organizație nonprofit pentru a avansa aceste eforturi.

Nu este pe deplin clar modul în care este utilizat terenul agricol al lui Bill Gates sau dacă vreunul dintre terenuri este pus în rezervă pentru păstrare. (Cascade nu a returnat cererea de comentarii a lui Forbes.) Cu toate acestea, există unele indicații că terenul ar putea fi utilizat într-un mod care să se alinieze valorilor fundației. Cottonwood Ag Management, o filială a Cascade, este membră a Leading Harvest, o organizație nonprofit care promovează standarde agricole durabile ce prioritizează protecția culturilor, a solului și a resurselor de apă.

William Henry Gates al III-lea s-a născut la data de 28 octombrie 1955, în Seattle, Comitatul King, Washington, SUA. El este cunoscut mai ales ca Bill Gates, este co-fondator (împreună cu Paul Allen) al Microsoft Corporation. În timpul carierei sale la Microsoft, acesta a fost cel mai important deținător de acțiuni al companiei până în 2014.