Prețurile pentru vaccinul anti-covid-19, publicate din greșeală. Cel mai scump e al lui Bill Gates

Care sunt prețurile pentru vaccinul anti-COVID-19? Lista a fost publicată din greșeală, iar cel mai scump se pare că a fost evaluat a fi cel al lui Bill Gates. Cât trebuie să scoată din buzunar Uniunea Europeană pentru fiecare doză în parte?

Un oficial din guvernul Belgiei a publicat din greșeală tabelul cu prețurile pentru vaccinurile anti-COVID-19. Uniunea Europeană urmează să plătească aceste prețuri pentru fiecare doză. Cele șase dezvoltate de cercetători au prețuri cuprinse între 1.78 și 18 dolari. Eva De Bleeker, secretatul de stat pentru Buget al Belgiei, a făcut publice prețurile negociate pentru vaccinurile anti-COVID-19. Lista s-a perindat pe rețelele de socializare pentru scurtă vreme, ulterior a fost ștearsă, arată politico.eu, citând site-ul belgian de știri HLN. Postarea a dispărut ca prin minune la scurt timp, dar site-ul a reușit să facă o captură de ecran și să publice tabelul postat de oficial.

Prețul pentru fiecare doză în parte din cele șase vaccinuri este după cum urmează:

Oxford/AstraZeneca: €1.78

Johnson & Johnson, $8.50

Sanofi/GSK: €7.56

BioNTech/Pfizer: €12

CureVac: €10

Moderna: $18

Grupurile societății civile au dorit încă de luni bune transparență în această privință, dar iată că lucrurile s-au petrecut astfel. Belgia a achiziționat peste 33 de milioane de vaccinuri anti-COVID-19 contra unui cost de 279 de milioane de euro. De Bleeker a spus că publicarea prețului „a fost o greșeală din partea echipei de comunicare”, potrivit HLN.

„Accesul la vaccinuri să nu fie determinat de cât de bogat ești”

„Vaccinurile anti-Covid vor ajunge pe piata in UE dupa ce vor fi aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului. In evaluarea acestora, Agentia Europeana a Medicamentului va lua in considerare atat datele de eficacitate, cat si datele de siguranta, alaturi de datele despre asigurarea calitatii procesului de manufacturare post-aprobare. Din datele prezentate pana acum, vaccinurile au un profil de siguranta foarte bun, care ramane sa fie confirmat si de Agentia Europeana a Medicamentului”

Marius Geanta, medic (Sursa: ziare.com)